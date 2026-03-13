Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente

La salud de los adolescentes en la provincia de Buenos Aires enfrenta un desafío silencioso: la falta de descanso reparador. Un preocupante 45,91% de los jóvenes admite dormir menos de siete horas diarias durante la semana, una cifra que los especialistas catalogan como “privación de sueño crítica”. Esta situación no es casual; el uso intensivo de pantallas y dispositivos móviles aparece como el principal responsable del fenómeno.

De hecho, el 87,43% de los encuestados reconoce que se queda despierto hasta tarde utilizando tecnología de manera frecuente.

Según un informe elaborado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Martello, solo el 16,7% de los jóvenes logra alcanzar el rango de sueño ideal de entre 8 y 10 horas.

La investigación advierte que este déficit crónico compromete gravemente el rendimiento cognitivo, la atención y la regulación emocional de los adolescentes.

Los hábitos digitales nocturnos son contundentes: el 69,59% de los chicos utiliza dispositivos todos los días justo antes de ir a dormir y un 57,89% utiliza redes sociales como TikTok o Instagram después de las 23.

falta de descanso y nomofobia

Esta dependencia tecnológica se traduce en ansiedad; la mitad de los encuestados manifestó sentir malestar cuando no puede utilizar el teléfono, un síntoma claro de nomofobia.

Finalmente, el informe destaca que el 83,91% de los participantes se encuentra en un nivel de riesgo moderado o grave respecto a sus hábitos.

Sobre el impacto social y familiar de esa conducta, el 51% de los encuestados indicó haber escuchado comentarios de padres, tutores o amigos sobre el tiempo que le da al celular, la consola de juegos o la computadora.

Como contrapartida, el deporte aparece como el gran aliado: quienes realizan actividad física al menos dos veces por semana logran promedios de sueño superiores y reportan niveles de ansiedad significativamente menores.