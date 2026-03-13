Una intensa persecución terminó con choques entre patrulleros y un sospechoso detenido en Wilde

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural
El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
Irán lanza nuevos ataques contra el centro financiero de Dubai y otros países de la Región
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo
VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
Sigue acumulando enemigos: Carmiña Masi fue destrozada por Yanina Latorre tras sus dichos racistas y un antiguo tape
La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El hecho se inició en Quilmes donde los policías advirtieron un auto que iba zigzagueando y decidieron perseguirlo.
Escuchar esta nota
Todo comenzó cuando efectivos policiales que patrullaban la zona de Wilde intentaron identificar de manera preventiva a un conductor que circulaba en un automóvil Fiat Cronos negro y que había despertado sospechas por su actitud. Al recibir la voz de alto, el hombre aceleró y se dio a la fuga a gran velocidad, lo que dio inicio a un seguimiento por varias calles del distrito.
Durante la persecución se sumaron móviles policiales de diferentes dependencias para intentar interceptar el vehículo. En medio del operativo, al llegar a la zona de Bernal Oeste, dos patrulleros que participaban del seguimiento colisionaron entre sí, lo que dejó a varios efectivos con politraumatismos. Los agentes fueron trasladados a hospitales de Avellaneda y Quilmes, donde quedaron en observación, todos fuera de peligro.
La persecución continuó hasta que, en otro punto de Avellaneda, el conductor del vehículo en fuga impactó contra un móvil policial, provocando el vuelco del patrullero. En la misma maniobra también chocó contra un auto que se encontraba estacionado.
Como consecuencia del violento episodio, dos policías más resultaron heridos, uno con contusiones y otro con una herida cortante en el rostro. Ambos fueron trasladados a centros de salud de la zona y permanecen fuera de peligro.
Finalmente, el conductor fue reducido y aprehendido, aunque también debió ser trasladado a un hospital ya que presentaba politraumatismos y fracturas, quedando internado bajo custodia policial.
Fuentes policiales indicaron que al requisar el vehículo no se encontraron elementos de interés, y tras consultar los sistemas informáticos no registraba impedimentos legales ni el rodado ni el conductor.
La fiscalía de turno dispuso la aprehensión del sospechoso por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones culposas, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí