Una intensa persecución terminó con choques entre patrulleros y un sospechoso detenido en Wilde

Un intenso operativo policial que incluyó una persecución de aproximadamente 20 minutos terminó con un hombre detenido, varios policías heridos y al menos tres móviles policiales involucrados en choques en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense.

Todo comenzó cuando efectivos policiales que patrullaban la zona de Wilde intentaron identificar de manera preventiva a un conductor que circulaba en un automóvil Fiat Cronos negro y que había despertado sospechas por su actitud. Al recibir la voz de alto, el hombre aceleró y se dio a la fuga a gran velocidad, lo que dio inicio a un seguimiento por varias calles del distrito.

Durante la persecución se sumaron móviles policiales de diferentes dependencias para intentar interceptar el vehículo. En medio del operativo, al llegar a la zona de Bernal Oeste, dos patrulleros que participaban del seguimiento colisionaron entre sí, lo que dejó a varios efectivos con politraumatismos. Los agentes fueron trasladados a hospitales de Avellaneda y Quilmes, donde quedaron en observación, todos fuera de peligro.

La persecución continuó hasta que, en otro punto de Avellaneda, el conductor del vehículo en fuga impactó contra un móvil policial, provocando el vuelco del patrullero. En la misma maniobra también chocó contra un auto que se encontraba estacionado.

Como consecuencia del violento episodio, dos policías más resultaron heridos, uno con contusiones y otro con una herida cortante en el rostro. Ambos fueron trasladados a centros de salud de la zona y permanecen fuera de peligro.

Finalmente, el conductor fue reducido y aprehendido, aunque también debió ser trasladado a un hospital ya que presentaba politraumatismos y fracturas, quedando internado bajo custodia policial.

Fuentes policiales indicaron que al requisar el vehículo no se encontraron elementos de interés, y tras consultar los sistemas informáticos no registraba impedimentos legales ni el rodado ni el conductor.

La fiscalía de turno dispuso la aprehensión del sospechoso por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones culposas, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho.