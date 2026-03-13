Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes

VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
“El radicalismo necesita urgente la legitimidad plena de su conducción”
Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Homenajes en la Ciudad a mujeres inmigrantes por su labor social y cultural
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Se define la situación del adolescente acusado de matar a Mateo Yagame
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Aunque muchos de ellos la consideran una alternativa más natural, especialistas advierten que no reduce los riesgos del tabaco y que puede incluso aumentarlos
Con la idea de que no es tan malo porque es “natural”, el consumo de tabaco para armar ha venido ganando terreno durante los últimos años entre los adolescentes en el país. Pero lejos de constituir una alternativa menos nociva que la industrial, fumar cigarrillos armados con tabaco suelto -señalan especialistas- puede resultar incluso más perjudicial.
La confusión parece alimentada desde el propio mercado: en los envases del tabaco suelto abundan términos como natural, orgánico o premium, acompañados por diseños que evocan lo artesanal o lo sustentable. Lo cierto que esa percepción parece tener un fuerte peso entre quienes optan por él.
Un estudio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) realizado en cuatro ciudades del país detectó que el principal motivo de los jóvenes para elegir tabaco para armar no es el menor precio: su consumo aparece con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos altos, donde influyen factores como la percepción de menor riesgo, los sabores y el atractivo del ritual.
El mismo estudio muestra también que si bien el tabaco para armar no es el principal producto, su consumo viene ganando terreno en el panorama de uso de nicotina entre adolescentes. De acuerdo con sus datos, el 3,4% de los jóvenes argentinos de entre 12 y 17 años lo consume; contra el 20% que utiliza cigarrillos electrónicos y el 8,6% que fuma cigarrillos convencionales.
TANTO O MÁS NOCIVOS AUN
Los cigarrillos armados “no son un producto menos dañino, ni una alternativa más segura que los cigarrillos normales. Son altamente adictivos y su consumo está asociado a enfermedades serias y potencialmente mortales. No existe consumo de tabaco que sea inocuo”, remarca Mario Bedosti, coordinador de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.
LE PUEDE INTERESAR
El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
LE PUEDE INTERESAR
Desarrollan una pintura con citronela en la UNLP
Desde el punto de vista médico, los efectos sobre el organismo no difieren de los del cigarrillo convencional, señala por su parte la médica neumonóloga Marcela Smurra, jefa del área en el Sanatorio Modelo.
“El impacto pulmonar es el mismo. El calentamiento de sustancias libera alquitrán, monóxido de carbono y tóxicos que generan daño pulmonar. Incluso, hay referencias de mayor riesgo de cánceres de la mucosa de la vía aérea superior en quienes fuman cigarrillos armados respecto de los industriales”, señala la especialista.
Como explica Smurra, el modo de consumo puede incluso aumentar la exposición al tabaco: “El hecho de armarlo uno mismo no lo convierte en menos dañino. Al contrario, puede aumentar la exposición porque se tiende a usar más cantidad de tabaco”.
Por otra parte, “la combustión del papel es tóxica para el organismo. Tanto los cigarrillos armados como los industriales tienen nicotina, que es adictiva y puede generar un consumo problemático. No lo aconsejamos como método de reducción de daño”, afirma el médico toxicólogo y presidente de la Fundación Argentina de Toxicología Francisco Dadic.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí