Desarrollan una pintura con citronela en la UNLP

Las manchas, el deterioro de las paredes y la aparición de microorganismos son problemas habituales en ambientes cerrados. Cuando bacterias y hongos se instalan en las superficies pueden formar biopelículas que dañan los materiales y, además, representar un riesgo para la salud. Frente a ese desafío, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata desarrolló un material que podría ayudar a prevenir ese proceso cuando se incorpora a pinturas de interior.

El trabajo se realiza en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas (CIDEPINT) de la Facultad de Ingeniería, donde científicos buscan crear recubrimientos más seguros y sostenibles. El nuevo material combina compuestos de origen natural con un soporte mineral que permite liberar sustancias antimicrobianas de manera gradual.

El punto de partida es la tierra de diatomeas, un mineral natural muy poroso que se obtiene en un yacimiento de Calingasta, en la provincia de San Juan. Gracias a esa estructura, puede funcionar como una especie de “esponja” capaz de retener y liberar sustancias activas.

Los investigadores modificaron este material e incorporaron dos componentes con acción antimicrobiana. Uno de ellos es una sal de amonio cuaternario y el otro es citronelol, un compuesto presente en el aceite esencial de citronela, conocido por sus propiedades biocidas.

El equipo probó el nuevo material frente a bacterias y hongos vinculados a infecciones y alergias. Los resultados mostraron que la combinación de los compuestos logra una acción antimicrobiana más eficaz y duradera.

“De esta forma, se reemplazaría el uso como aditivo de los biocidas orgánicos comercializados en Argentina, que están siendo cuestionados por su toxicidad y el impacto ambiental que generan” , explica la doctora Natalia Bellotti desde el CIDEPINT.

El próximo paso de los investigadores del Centro, que depende también de la CICPBA y el CONICET, será evaluar cuánto tiempo se mantiene la actividad antimicrobiana una vez aplicada la pintura en ambientes interiores.