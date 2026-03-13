Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Tras el fallo del juez Recondo, que el dia informó en exclusiva

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo

El Gobierno de Kicillof le apuntó a Nación por no financiar las obras. Una situación ambiental que impacta en la Región

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo

Interviene la Justicia por las obras de la planta de efluentes cloacales

13 de Marzo de 2026 | 01:43
Edición impresa

La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires anunció que apelará esta mañana la orden de embargo por más de $157.000 millones dictada por la Justicia Federal. La medida, tal como informó EL DIA en exclusiva en su edición del martes, busca garantizar la ejecución de obras estructurales en la planta de tratamiento de líquidos cloacales que sirve a la Región Capital, una obra que se encuentra en el centro de una nueva disputa política entre Calle 6 y la Casa Rosada.

El fallo del juez federal de La Plata Alberto Recondo exige la inmovilización de fondos para asegurar el saneamiento del sistema hídrico (Arroyo El Gato y Río de la Plata).

Sin embargo, desde el Gobierno provincial sostienen que la sentencia es de “imposible cumplimiento” en el actual contexto de recorte de fondos nacionales.

El “factor Milei”

En ese sentido, la gestión de Axel Kicillof vinculó directamente el retraso en las obras con la política de ajuste implementada por el presidente Javier Milei. Según fuentes ministeriales, la parálisis responde a tres ejes clave:

- Freno a las transferencias de capital: la Provincia sostiene que la Nación ha cortado de manera unilateral el flujo de fondos destinados a grandes obras de infraestructura que contaban con compromiso federal.

- Créditos internacionales “pisados”: denuncian que el Gobierno nacional mantiene frenados desembolsos de organismos como el BID y el Banco Mundial, que estaban destinados específicamente a proyectos de saneamiento y gestión del agua.

VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof

VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez

- Caída de la coparticipación: el Ministerio de Economía bonaerense señala un “ahogo financiero inédito” que obliga a la Provincia a priorizar salarios y asistencia social por sobre las obras de capital de gran escala.”

“No se puede exigir a la Provincia que sostenga con recursos propios obras que históricamente dependen del financiamiento nacional, mientras el Gobierno de Milei deserta de sus funciones básicas y nos quita lo que nos corresponde por ley”, señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo provincial, mientras la Fiscalía de Estado prepara los argumentos para la apelación.

Situación judicial y ambiental

El embargo de $157.164.287.201 debe ser depositado en una cuenta judicial a plazo fijo hasta que se acredite el inicio de las obras.

La Justicia tomó esta decisión tras peritajes de la UNLP que describieron un “grado de contaminación aberrante” en la zona, producto de efluentes sin el tratamiento adecuado.

Antecedentes y denuncias

Cabe recordar que la situación de la planta de saneamiento ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de organizaciones vecinales y ambientales de las tres ciudades de la Región: La Plata, Berisso y Ensenada.

Los reclamos no solo apuntan al mal olor y la contaminación del Río de la Plata, sino también a la “obsolescencia” de una planta de tratamientos cloacales que quedó pequeña para el crecimiento demográfico de la región.

Con la apelación ya en marcha, será ahora la Cámara de Apelaciones la encargada de decidir si mantiene el bloqueo de fondos o si otorga un nuevo plazo a la administración provincial para presentar un plan de obras concreto y verificable.

 

