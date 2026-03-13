VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
“El radicalismo necesita urgente la legitimidad plena de su conducción”
Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Homenajes en la Ciudad a mujeres inmigrantes por su labor social y cultural
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Se define la situación del adolescente acusado de matar a Mateo Yagame
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En una noche polémica, con tres penales y dos expulsados, el Millo venció 2-1 a Huracán, gracias a los goles de Driussi y Montiel (desde los 12 pasos). Caicedo, también de penal, convirtió para el local
En una noche cargada de polémicas, y con un arbitraje que no estuvo a la altura de las circunstancias, River, con el debut como entrenador de Eduardo Coudet, le ganó por 2-1 a Huracán, en Parque de los Patricios, en un partido que además de tres penales, tuvo dos expulsados y varias jugadas discutidas.
Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, de penal, marcaron los goles del equipo Millonario. Mientras que el ecuatoriano Jordy Caicedo, también desde los 12 pasos, había convertido el empate transitorio para el Globo. El arquero Galíndez, en el complemento, le contuvo un penal al colombiano Juanfer Quintero. Y vieron las rojas Lucas Carrizo y Facundo Colidio.
Había una enorme expectativa en torno al desempeño de River, ahora conducido por el Chacho Coudet. Por ser el primer partido, el equipo pudo mostrar algunas facetas de lo que pretende el entrenador (remplazó a Marcelo Gallardo): presión alta, con Driussi y Páez; rápida recuperación (Vera y Moreno en el doble cinco) y dinámica en las entregas. Por momentos hubo algo de todo esto, aunque no pudo mantenerlo en el tiempo.
Huracán, mientras tanto, exhibió un planteo ordenado. Con dos líneas de cuatro bien definidas y dos puntas peligrosos (Martínez y Caicedo) cuando encontraron los espacios. Sin embargo, a los 10 avisó el Globo, con una aparición por derecha de Caicedo, aunque esta vez, Beltrán abortó el grito de gol.
River, le fue tomando el gusto al partido, a partir del sacrificio de los volantes (buen trabajo de Vera y Moreno). Y a las subidas por derecha de Montiel. Precisamente, a los 27, el campeón del mundo recibió libre y sin marca de Driussi; avanzó con la pelota al pie y lanzó un centro preciso justamente para la cabeza del delantero, que definió ante la salida en falso del arquero Hernán Galíndez.
River se mostró mejor armado y decidido, pero no dio garantías en las últimas líneas. Y justamente, antes de que se cierre el primer capítulo, Martínez Quarta “camiseteó” a Caicedo dentro del área y el árbitro Nicolás Ramírez sancionó la pena máxima El propio ecuatoriano ejecutó el penal discutido y estableció el empate con un remate bajo.
LE PUEDE INTERESAR
Defensa empató y Soso explotó de bronca
LE PUEDE INTERESAR
Talleres ganó el clásico y se llenó el pecho de Gloria
penales y expulsiones
La parte complementaria tuvo de todo. Dos situaciones claras de gol para ambos equipos, los penales y las expulsiones.
Los primeros minutos fueron intensos, donde los arqueros salvaron sus arcos, Luego vendría la falta sobre Subiabre, a los 24. Penal. Juanfer Quintero, que había ingresado hacía un instante, ejecutó la pena máxima, pero esta vez, Galíndez le adivinó la intención.
Diez minutos después vendría una mano de Ojeda en el área, y tras la revisión del VAR, Ramírez cobró penal, convertido en gol por Montiel. Y al mismo tiempo, decretó las expulsiones de Carrizo y Colidio por agresión mutua.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí