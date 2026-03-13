Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Un partido que dejó mucha tela para cortar

Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa

En una noche polémica, con tres penales y dos expulsados, el Millo venció 2-1 a Huracán, gracias a los goles de Driussi y Montiel (desde los 12 pasos). Caicedo, también de penal, convirtió para el local

Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa

todos los abrazos son para sebastián driussi, que abrió el camino de la victoria para river / fotobaires

13 de Marzo de 2026 | 02:20
Edición impresa

En una noche cargada de polémicas, y con un arbitraje que no estuvo a la altura de las circunstancias, River, con el debut como entrenador de Eduardo Coudet, le ganó por 2-1 a Huracán, en Parque de los Patricios, en un partido que además de tres penales, tuvo dos expulsados y varias jugadas discutidas.

Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, de penal, marcaron los goles del equipo Millonario. Mientras que el ecuatoriano Jordy Caicedo, también desde los 12 pasos, había convertido el empate transitorio para el Globo. El arquero Galíndez, en el complemento, le contuvo un penal al colombiano Juanfer Quintero. Y vieron las rojas Lucas Carrizo y Facundo Colidio.

Había una enorme expectativa en torno al desempeño de River, ahora conducido por el Chacho Coudet. Por ser el primer partido, el equipo pudo mostrar algunas facetas de lo que pretende el entrenador (remplazó a Marcelo Gallardo): presión alta, con Driussi y Páez; rápida recuperación (Vera y Moreno en el doble cinco) y dinámica en las entregas. Por momentos hubo algo de todo esto, aunque no pudo mantenerlo en el tiempo.

Huracán, mientras tanto, exhibió un planteo ordenado. Con dos líneas de cuatro bien definidas y dos puntas peligrosos (Martínez y Caicedo) cuando encontraron los espacios. Sin embargo, a los 10 avisó el Globo, con una aparición por derecha de Caicedo, aunque esta vez, Beltrán abortó el grito de gol.

River, le fue tomando el gusto al partido, a partir del sacrificio de los volantes (buen trabajo de Vera y Moreno). Y a las subidas por derecha de Montiel. Precisamente, a los 27, el campeón del mundo recibió libre y sin marca de Driussi; avanzó con la pelota al pie y lanzó un centro preciso justamente para la cabeza del delantero, que definió ante la salida en falso del arquero Hernán Galíndez.

River se mostró mejor armado y decidido, pero no dio garantías en las últimas líneas. Y justamente, antes de que se cierre el primer capítulo, Martínez Quarta “camiseteó” a Caicedo dentro del área y el árbitro Nicolás Ramírez sancionó la pena máxima El propio ecuatoriano ejecutó el penal discutido y estableció el empate con un remate bajo.

LE PUEDE INTERESAR

Defensa empató y Soso explotó de bronca

LE PUEDE INTERESAR

Talleres ganó el clásico y se llenó el pecho de Gloria

penales y expulsiones

La parte complementaria tuvo de todo. Dos situaciones claras de gol para ambos equipos, los penales y las expulsiones.

Los primeros minutos fueron intensos, donde los arqueros salvaron sus arcos, Luego vendría la falta sobre Subiabre, a los 24. Penal. Juanfer Quintero, que había ingresado hacía un instante, ejecutó la pena máxima, pero esta vez, Galíndez le adivinó la intención.

Diez minutos después vendría una mano de Ojeda en el área, y tras la revisión del VAR, Ramírez cobró penal, convertido en gol por Montiel. Y al mismo tiempo, decretó las expulsiones de Carrizo y Colidio por agresión mutua.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un Chacho activo que no paró de dar indicaciones

Uno por uno - River
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lucas Alario, desafectado para enfrentar a Lanús: qué dice el parte médico

Julián Kadijevic se perfila para atajar ante Independiente Rivadavia en el Bosque

VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó

Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

La inflación sigue alta Otro 2,9% que mete presión

Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Últimas noticias de Deportes

Kadijevic: un apellido que lleva el arco en la sangre

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO

La racha que empieza a incomodar al Xeneize

Defensa empató y Soso explotó de bronca
La Ciudad
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Malestar por subas del 100% en la boleta del agua
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Política y Economía
La inflación sigue alta Otro 2,9% que mete presión
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU
Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
Espectáculos
Britney desatada: cronología de la escandalosa vida de Spears después de la tutela
DM Experience Una inmersión profunda en el universo Depeche Mode
Gabriela Parigi “Todos padecemos la lógica del rendimiento”
“Resistencias”: acción poética ante el horror
“El tic, tac dejó de correr”: Mauro Icardi oficializa su divorcio de Wanda Nara
Policiales
Delito juvenil en la Ciudad: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio: Godoy pidió arresto domiciliario
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla