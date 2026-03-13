Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa

todos los abrazos son para sebastián driussi, que abrió el camino de la victoria para river / fotobaires

En una noche cargada de polémicas, y con un arbitraje que no estuvo a la altura de las circunstancias, River, con el debut como entrenador de Eduardo Coudet, le ganó por 2-1 a Huracán, en Parque de los Patricios, en un partido que además de tres penales, tuvo dos expulsados y varias jugadas discutidas.

Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, de penal, marcaron los goles del equipo Millonario. Mientras que el ecuatoriano Jordy Caicedo, también desde los 12 pasos, había convertido el empate transitorio para el Globo. El arquero Galíndez, en el complemento, le contuvo un penal al colombiano Juanfer Quintero. Y vieron las rojas Lucas Carrizo y Facundo Colidio.

Había una enorme expectativa en torno al desempeño de River, ahora conducido por el Chacho Coudet. Por ser el primer partido, el equipo pudo mostrar algunas facetas de lo que pretende el entrenador (remplazó a Marcelo Gallardo): presión alta, con Driussi y Páez; rápida recuperación (Vera y Moreno en el doble cinco) y dinámica en las entregas. Por momentos hubo algo de todo esto, aunque no pudo mantenerlo en el tiempo.

Huracán, mientras tanto, exhibió un planteo ordenado. Con dos líneas de cuatro bien definidas y dos puntas peligrosos (Martínez y Caicedo) cuando encontraron los espacios. Sin embargo, a los 10 avisó el Globo, con una aparición por derecha de Caicedo, aunque esta vez, Beltrán abortó el grito de gol.

River, le fue tomando el gusto al partido, a partir del sacrificio de los volantes (buen trabajo de Vera y Moreno). Y a las subidas por derecha de Montiel. Precisamente, a los 27, el campeón del mundo recibió libre y sin marca de Driussi; avanzó con la pelota al pie y lanzó un centro preciso justamente para la cabeza del delantero, que definió ante la salida en falso del arquero Hernán Galíndez.

River se mostró mejor armado y decidido, pero no dio garantías en las últimas líneas. Y justamente, antes de que se cierre el primer capítulo, Martínez Quarta “camiseteó” a Caicedo dentro del área y el árbitro Nicolás Ramírez sancionó la pena máxima El propio ecuatoriano ejecutó el penal discutido y estableció el empate con un remate bajo.

penales y expulsiones

La parte complementaria tuvo de todo. Dos situaciones claras de gol para ambos equipos, los penales y las expulsiones.

Los primeros minutos fueron intensos, donde los arqueros salvaron sus arcos, Luego vendría la falta sobre Subiabre, a los 24. Penal. Juanfer Quintero, que había ingresado hacía un instante, ejecutó la pena máxima, pero esta vez, Galíndez le adivinó la intención.

Diez minutos después vendría una mano de Ojeda en el área, y tras la revisión del VAR, Ramírez cobró penal, convertido en gol por Montiel. Y al mismo tiempo, decretó las expulsiones de Carrizo y Colidio por agresión mutua.