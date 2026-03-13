VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
“El radicalismo necesita urgente la legitimidad plena de su conducción”
Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Homenajes en la Ciudad a mujeres inmigrantes por su labor social y cultural
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Se define la situación del adolescente acusado de matar a Mateo Yagame
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo por un sumidero en 19 y 506 de Gonnet
LE PUEDE INTERESAR
Queja por una montaña de tierra en el Estadio Único
Mañana, a las 12, el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115) será el escenario de un encuentro organizado por el centro de jubilados de Villa Elvira para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. . La propuesta incluirá un almuerzo seguido de un baile. El evento contará con la presentación de un show musical para animar la tarde. Habrá servicio de buffet y se realizarán sorteos y rifas entre los presentes. Desde la organización recordaron a quienes deseen asistir que deben llevar su propia vajilla. Reservas: Los interesados en participar pueden comunicarse a los números 221 601 3008 o 221 494 8808.
En el Club Mundial, situado en 529 esquina 9, Tolosa, se dictan clases de defensa personal para niños. Las actividades, que tienen un arancel mensual de 30 mil pesos, se desarrollan los días miércoles, de 18.30 a 19.30. Informes e inscripción al 221 591 2952 (solo mensajes).
El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles. Tienen un arancel mensual de 30 mil pesos y se dará comienzo a las actividades el día 16 de marzo próximo. Informes e inscripción, de lunes a viernes, de 15 a 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Para información por whatsapp 221 692-6246, correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, Facebook e Instagram @trevisano.laplata.
El Círculo Trentino lanzó un taller de tecnología para adultos con el objetivo de reducir la brecha digital y brindar herramientas prácticas para el uso cotidiano de dispositivos móviles. Se trata de una capacitación para el uso de celulares y tablets. Las clases se dictarán los días jueves en el horario de 17 a 18.30, en la sede de la institución ubicada en calle 18 N° 276, entre 37 y 38. Los interesados pueden consultar al 221-561-1936 o 221-536-5134. La actividad tiene un arancel mensual de 36 mil pesos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí