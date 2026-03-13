Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín

VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Con un mensaje de unidad hacia el 2027, el intendente, Julio Alak, y el presidente de la Junta Central de la UCR platense, Pablo Nicoletti, encabezaron ayer un acto en homenaje al expresidente Raúl Alfonsín, al conmemorarse 99 años de su natalicio. Ante dirigentes del radicalismo y del peronismo local y provincial, además del GEN, la Coalición Cívica y el socialismo, legisladores, funcionarios, militantes y miembros de la familia Alfonsín, ambos sectores llamaron al consenso y al diálogo evocando la vocación del expresidente para que “los argentinos pudiéramos encontrar caminos comunes aun en medio de nuestras diferencias”.
Ante unas 200 personas, el acto se desarrolló frente al monumento al “padre de la democracia moderna”, ubicado en Plaza Moreno, a partir de una organización conjunta entre la Municipalidad y la UCR La Plata, que había votado la semana pasada el Concejo Deliberante. A los pies de la escultura que recrea la imagen de Alfonsín, Alak y Nicoletti colocaron un arreglo floral con una leyenda conjunta: “UCR y PJ”.
Ambos compartieron el escenario con el histórico dirigente radical Federico Storani y el hijo del expresidente y dirigente bonaerense, Ricardo Alfonsín.
Durante su discurso, Nicoletti agradeció a la militancia del partido radical y recordó la vocación del expresidente para bregar por el diálogo y el consenso en la recuperación de una democracia basada en los pilares de la justicia y los derechos humanos. Y llamó a construir “lo pendiente: una sociedad igualitaria e inclusiva, a partir de la buena política, que es la que se ocupa de la vida de la gente”.
“Los invito a recuperar ese espíritu de diálogo y construcción común”, dijo Alak
En ese contexto, y ante un clima de profunda emoción, el intendente Alak recordó los valores de Alfonsín como estadista “mundial” y como dirigente político. “Lo invitamos a la Municipalidad en 1993, al conmemorarse 10 años de la nueva democracia y asistió”, recordó. Y no olvidó el 16 de abril de 1987 que, motivados por el entonces gobernador Antonio Cafiero para evitar un nuevo golpe, “las juventudes peronista y radical salimos desde La Plata a Plaza de Mayo a defender la democracia”.
Antes de que Storani y Ricardo Alfonsín llamaran explícitamente a desafiar al gobierno de Javier Milei en las urnas, Alak subrayó la importancia de celebrar el natalicio del expresidente cuando se cumplen 50 años del golpe militar de 1976. “Recordarlo es recordar a una de los grandes luchadores por la recuperación de la democracia, la vigencia plena del estado de derecho y los derechos humanos”, lo elogió.
Y destacó que “fue también un constructor de instituciones, convencido de que la República debía sostenerse en la ley, en el respeto y en el diálogo”, y, tras mencionar a “nuestro vecino Ricardo Balbín”, dijo que “trabajó por la unidad nacional, por la posibilidad de que los argentinos pudiéramos encontrar caminos comunes aun en medio de nuestras diferencias”.
Como un guiño hacia la construcción política de cara a 2027, aunque sin mencionarlo, y ante autoridades de las universidades locales, instituciones locales y provinciales y la presencia de los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, y de Chascomús, Javier Gastón, Alak llamó a “recuperar ese espíritu de diálogo y de construcción común que Alfonsín imaginó” para el “tercer movimiento histórico”.
