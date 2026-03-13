Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |La decisión quedó en manos del juez que dictó el fallo

Falso testimonio: Godoy pidió arresto domiciliario

La mujer está condenada por mentir en el juicio del cuádruple femicidio de La Loma. “Soy inocente”, dijo durante la audiencia

Falso testimonio: Godoy pidió arresto domiciliario

Godoy pidió cumplir la pena con arresto domiciliario / Instagram

13 de Marzo de 2026 | 01:44
Edición impresa

El expediente judicial que se desprendió del cuádruple femicidio de La Loma sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión judicial. En una audiencia realizada en el fuero Penal de La Plata, la defensa de Patricia Godoy -condenada junto al remisero Marcelo Tagliaferro por falso testimonio agravado- solicitó que la mujer pueda cumplir su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, un planteo que ahora deberá resolver el mismo magistrado que la sentenció.

La audiencia se desarrolló ante el juez Emir Alfredo Caputo Tártara, titular del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata, quien el 29 de diciembre de 2025 condenó a Godoy a cuatro años y medio de prisión por haber mentido deliberadamente en sus declaraciones durante la investigación del brutal crimen ocurrido en noviembre de 2011 en el barrio La Loma.

El pedido de morigeración fue formulado por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Andrés Noetzly y Agostina Belástegui, quienes representan a Godoy. Durante la audiencia, el tribunal escuchó los argumentos de la defensa en favor de un régimen de detención menos gravoso, aunque tanto la fiscalía como la representación del particular damnificado se opusieron al planteo.

El fiscal de juicio Mariano Sibuet sostuvo que no existen motivos suficientes para modificar la modalidad de detención dispuesta tras el veredicto condenatorio. La misma postura adoptó la abogada Belén Chapur, quien interviene en representación de Osvaldo Martínez, el hombre que durante años fue señalado como autor del cuádruple crimen y que luego resultó definitivamente absuelto por la Justicia.

La decisión final sobre el planteo quedará ahora en manos de Caputo Tártara, quien deberá resolver en los próximos días si concede o rechaza el beneficio solicitado por la defensa. La audiencia también tuvo momentos de fuerte carga simbólica. Según trascendió, Godoy volvió a sostener su inocencia frente al magistrado que la condenó y pronunció una frase que luego fue replicada en redes sociales: “Soy inocente”.

El caso de Taglieferro también atraviesa instancias de revisión. Tal como se informó días atrás, el Tribunal de Casación Penal bonaerense ya admitió para su análisis el recurso presentado por su defensor, el abogado Gonzalo Pedro Escaray, quien cuestionó la sentencia al considerar que la valoración de la prueba fue arbitraria y que se violaron garantías constitucionales durante el proceso.

LE PUEDE INTERESAR

Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira

LE PUEDE INTERESAR

Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas

El caso se desprende de uno de los expedientes criminales más impactantes de La Plata. El 27 de noviembre de 2011 fueron asesinadas Bárbara Santos, su hija Micaela Galle, Susana de Barttole y Marisol Pereyra. Martínez estuvo 185 días preso como principal sospechoso, pero en 2014 fue absuelto y el Tribunal condenó a perpetua a Quiroga.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lucas Alario, desafectado para enfrentar a Lanús: qué dice el parte médico

Julián Kadijevic se perfila para atajar ante Independiente Rivadavia en el Bosque

VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó

Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

La inflación sigue alta Otro 2,9% que mete presión

Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres

El intestino, posible clave de la pérdida de memoria

Kast, con un plan “de emergencia” para Chile

Antimisiles THAAD: cómo EE UU protege a Israel
Últimas noticias de Policiales

Delito juvenil en la Ciudad: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores

Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira

Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas

Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
La Ciudad
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Malestar por subas del 100% en la boleta del agua
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Espectáculos
Britney desatada: cronología de la escandalosa vida de Spears después de la tutela
DM Experience Una inmersión profunda en el universo Depeche Mode
Gabriela Parigi “Todos padecemos la lógica del rendimiento”
“Resistencias”: acción poética ante el horror
“El tic, tac dejó de correr”: Mauro Icardi oficializa su divorcio de Wanda Nara
Información General
Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes
El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Desarrollan una pintura con citronela en la UNLP
Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público
Deportes
Kadijevic: un apellido que lleva el arco en la sangre
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO
La racha que empieza a incomodar al Xeneize
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Defensa empató y Soso explotó de bronca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla