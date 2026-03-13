Falso testimonio: Godoy pidió arresto domiciliario

El expediente judicial que se desprendió del cuádruple femicidio de La Loma sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión judicial. En una audiencia realizada en el fuero Penal de La Plata, la defensa de Patricia Godoy -condenada junto al remisero Marcelo Tagliaferro por falso testimonio agravado- solicitó que la mujer pueda cumplir su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, un planteo que ahora deberá resolver el mismo magistrado que la sentenció.

La audiencia se desarrolló ante el juez Emir Alfredo Caputo Tártara, titular del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata, quien el 29 de diciembre de 2025 condenó a Godoy a cuatro años y medio de prisión por haber mentido deliberadamente en sus declaraciones durante la investigación del brutal crimen ocurrido en noviembre de 2011 en el barrio La Loma.

El pedido de morigeración fue formulado por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Andrés Noetzly y Agostina Belástegui, quienes representan a Godoy. Durante la audiencia, el tribunal escuchó los argumentos de la defensa en favor de un régimen de detención menos gravoso, aunque tanto la fiscalía como la representación del particular damnificado se opusieron al planteo.

El fiscal de juicio Mariano Sibuet sostuvo que no existen motivos suficientes para modificar la modalidad de detención dispuesta tras el veredicto condenatorio. La misma postura adoptó la abogada Belén Chapur, quien interviene en representación de Osvaldo Martínez, el hombre que durante años fue señalado como autor del cuádruple crimen y que luego resultó definitivamente absuelto por la Justicia.

La decisión final sobre el planteo quedará ahora en manos de Caputo Tártara, quien deberá resolver en los próximos días si concede o rechaza el beneficio solicitado por la defensa. La audiencia también tuvo momentos de fuerte carga simbólica. Según trascendió, Godoy volvió a sostener su inocencia frente al magistrado que la condenó y pronunció una frase que luego fue replicada en redes sociales: “Soy inocente”.

El caso de Taglieferro también atraviesa instancias de revisión. Tal como se informó días atrás, el Tribunal de Casación Penal bonaerense ya admitió para su análisis el recurso presentado por su defensor, el abogado Gonzalo Pedro Escaray, quien cuestionó la sentencia al considerar que la valoración de la prueba fue arbitraria y que se violaron garantías constitucionales durante el proceso.

El caso se desprende de uno de los expedientes criminales más impactantes de La Plata. El 27 de noviembre de 2011 fueron asesinadas Bárbara Santos, su hija Micaela Galle, Susana de Barttole y Marisol Pereyra. Martínez estuvo 185 días preso como principal sospechoso, pero en 2014 fue absuelto y el Tribunal condenó a perpetua a Quiroga.