Deportes

Colapinto, con poco ritmo, clasificó 16º para la carrera Sprint del GP de China

13 de Marzo de 2026 | 07:12

Escuchar esta nota

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la 16° posición durante la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China.

El argentino completó una jornada de menor a mayor en la carrera spint de Shanghái, aunque con una performance que lo mantuvo lejos de los puestos de vanguardia. El pilarense logró acceder a la SQ2 con el margen justo, tras quedar a más de medio segundo de la marca establecida por su compañero de equipo, Pierre Gasly, en el inicio de la sesión.

Finalmente, el oriundo de Pilar se ubicó en el 16° puesto del clasificador, distanciado por 0.922 de la vuelta más rápida del francés y a poco más de siete décimas del registro de Isack Hadjar, quien marcó el límite de ingreso al top 10.

La "pole" para el Sprint quedó en manos de George Russell, quien ratificó el dominio de Mercedes en este inicio de temporada tras su reciente victoria en Australia. El británico clavó el cronómetro en 1m31s520, superando por 0s289 a su compañero de equipo, el joven Kimi Antonelli.

La actividad oficial en Shanghái continuará este sábado 14 de marzo a la medianoche (hora argentina) con la disputa de la carrera Sprint. La competencia, pactada a 19 vueltas, otorgará puntos a los primeros ocho clasificados, con una recompensa de ocho unidades para quien resulte vencedor.

Pocas horas después, a las 4:00 de la mañana, llegará el turno de la clasificación definitiva que determinará el orden de partida para el Gran Premio del domingo. La carrera principal se pondrá en marcha el 15 de marzo, también a las 4:00 de la madrugada de nuestro país, y exigirá un total de 56 giros al trazado chino.

