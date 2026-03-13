“Gran Hermano”: Carmiña, en la mira de la Justicia tras sus dichos

“Gran Hermano: Generación Dorada” generó una enorme repercusión esta semana cuando se produjo una grave situación con Carmiña Masi, una de las participantes que terminó expulsada del reality luego de que hiciera comentarios racistas contra la platense, Jenny Mavinga.

“En mi casa, señores, no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados con respeto… más allá del color de piel, origen étnico, religión, identidad de género o ideología”, dijo la voz de “GH” en el momento de revelar su decisión de expulsar a la participante. “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible”, remarcó, para dar paso a su salida.

Tras el revuelo que supuso el accionar del programa ante esta grave situación, se conoció que la cuestión no quedaría únicamente en un momento televisivo repudiable, sino que la Justicia buscaría tomar acciones contra Masi.

¿En problemas con la ley?

Fue Mauro Szeta quien en “Lapegüe Social Club” explicó que “en el Poder Judicial de San Isidro se están enterando ahora de lo ocurrido anoche en ‘Gran Hermano’. Esto es un acto de racismo explícito. El documento está. Hay una ley que castiga el racismo”, afirmó el periodista.

Luego, su compañera, Luciana Rubinska, explicó que en la Argentina existe una normativa que castiga estos actos y que explica lo que podría llegar a enfrentar Carmiña si la fiscalía toma cartas en el asunto. “La Ley 23.592 de Argentina es la Ley Antidiscriminación. Sanciona la discriminación racial con penas de prisión que van desde un mes a tres años para quienes participen en organizaciones o realicen propagandas basadas en ideas de superioridad racial, religiosa o étnica”, detalló.

En este sentido, Szeta explicó cómo podría seguir la situación de cara a una denuncia contra la exparticipante: “El canal quiere aportar el contenido crudo para que lo tenga la fiscalía de Martínez. A partir de ahí se puede hacer la reapertura de la causa”, explicó. “Pueden llamar a todo el mundo. Puede pasar que la fiscalía llame a declarar a otros participantes de Gran Hermano. ¿Y vos qué hacés? ¿Los sacás del juego y los llevás a declarar?”, cerró, en tono reflexivo.

Las repercusiones en la casa

Luego de la expulsión el que también quedó en el ojo de la tormenta fue Emanuel, quien estuvo junto a Carmiña cuando hacía los repudiables comentarios y es más, se rió de ellos y pareció aceptarlos. Con esto en mente, Andre del Boca decidió increparlo: “El chiste es cuando la otra persona está presente y se ríe de eso, dale”, le dijo, sin vueltas. Previo a esto, el participante había intentado justificar el accionar de su compañera: “No creo que haya sido de maldad”.

