El intestino, posible clave de la pérdida de memoria

VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
“El radicalismo necesita urgente la legitimidad plena de su conducción”
Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Homenajes en la Ciudad a mujeres inmigrantes por su labor social y cultural
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Se define la situación del adolescente acusado de matar a Mateo Yagame
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La pérdida gradual de memoria suele considerarse una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que parte de ese deterioro podría tener un origen inesperado: ciertas bacterias intestinales que se vuelven más abundantes con la edad.
El hallazgo, realizado por investigadores británicos y publicado en la revista Nature, abre la posibilidad de desarrollar terapias contra el deterioro cognitivo dirigidas al intestino.
En su estudio los científicos hicieron convivir durante un mes a ratones jóvenes de dos meses con otros de 18 meses, una diferencia comparable a la que existe entre una persona de 15 años y otra de 50. Tras ese período, los animales jóvenes comenzaron a rendir igual que los más viejos en pruebas de memoria y orientación en laberintos.
La explicación surgió al analizar el microbioma intestinal. Los ratones jóvenes habían adquirido bacterias de los animales mayores. Entre ellas, los investigadores se concentraron en una en particular: Parabacteroides goldsteinii. Cuando esta bacteria fue trasplantada a ratones jóvenes, su capacidad para recordar objetos empeoró.
En cambio, al eliminar esas bacterias intestinales en ratones viejos mediante antibióticos, los animales mejoraron su desempeño hasta niveles similares a los de ratones jóvenes.
Los científicos también identificaron el mecanismo detrás del fenómeno. La bacteria produce grandes cantidades de ácidos grasos de cadena media que activan células inmunitarias llamadas macrófagos. Estas liberan moléculas inflamatorias que interfieren con la señalización del nervio vago, el circuito que conecta el cerebro con el intestino.
LE PUEDE INTERESAR
Desarrollan una pintura con citronela en la UNLP
“La consecuencia posterior de las bacterias es bloquear la comunicación entre el intestino y el cerebro, lo que conduce a este deterioro cognitivo”, explicó la inmunóloga de la Universidad de Stanfordo Maayan Levy, coautora de la investigación.
Para los especialistas, el hallazgo refuerza la evidencia sobre el papel del microbioma en la salud cerebral.
“Esta es una evidencia concreta de que el microbioma es realmente importante para el envejecimiento cerebral”, señaló el neurocientífico del University College Cork, John Cryan, quien sugirió que en el futuro podría intentarse frenar el deterioro cognitivo actuando sobre el intestino, incluso “mediante la dieta”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí