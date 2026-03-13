Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |ENVEJECIMIENTO

El intestino, posible clave de la pérdida de memoria

El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
13 de Marzo de 2026 | 01:43
La pérdida gradual de memoria suele considerarse una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que parte de ese deterioro podría tener un origen inesperado: ciertas bacterias intestinales que se vuelven más abundantes con la edad.

El hallazgo, realizado por investigadores británicos y publicado en la revista Nature, abre la posibilidad de desarrollar terapias contra el deterioro cognitivo dirigidas al intestino.

En su estudio los científicos hicieron convivir durante un mes a ratones jóvenes de dos meses con otros de 18 meses, una diferencia comparable a la que existe entre una persona de 15 años y otra de 50. Tras ese período, los animales jóvenes comenzaron a rendir igual que los más viejos en pruebas de memoria y orientación en laberintos.

La explicación surgió al analizar el microbioma intestinal. Los ratones jóvenes habían adquirido bacterias de los animales mayores. Entre ellas, los investigadores se concentraron en una en particular: Parabacteroides goldsteinii. Cuando esta bacteria fue trasplantada a ratones jóvenes, su capacidad para recordar objetos empeoró.

En cambio, al eliminar esas bacterias intestinales en ratones viejos mediante antibióticos, los animales mejoraron su desempeño hasta niveles similares a los de ratones jóvenes.

EL MECANISMO

Los científicos también identificaron el mecanismo detrás del fenómeno. La bacteria produce grandes cantidades de ácidos grasos de cadena media que activan células inmunitarias llamadas macrófagos. Estas liberan moléculas inflamatorias que interfieren con la señalización del nervio vago, el circuito que conecta el cerebro con el intestino.

“La consecuencia posterior de las bacterias es bloquear la comunicación entre el intestino y el cerebro, lo que conduce a este deterioro cognitivo”, explicó la inmunóloga de la Universidad de Stanfordo Maayan Levy, coautora de la investigación.

Para los especialistas, el hallazgo refuerza la evidencia sobre el papel del microbioma en la salud cerebral.

“Esta es una evidencia concreta de que el microbioma es realmente importante para el envejecimiento cerebral”, señaló el neurocientífico del University College Cork, John Cryan, quien sugirió que en el futuro podría intentarse frenar el deterioro cognitivo actuando sobre el intestino, incluso “mediante la dieta”

 

