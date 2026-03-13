Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Entre las calles 143 y 146, en los hornos

Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof

Al elogiar el plan de obras en la Ciudad, el Intendente se pronunció ante una eventual candidatura del Gobernador

13 de Marzo de 2026 | 01:42
Edición impresa

El gobernador, Axel Kicillof, y el intendente, Julio Alak, inauguraron ayer un tercer tramo de la obra de ensanche de la avenida 60, en Los Hornos, y, en el marco del elogio al plan de infraestructura para La Plata que asiste la Provincia, aprovechó para manifestar públicamente una eventual candidatura del mandatario bonaerense a presidente, en 2027.

Acompañados ambos de funcionarios provinciales y municipales, el Intendente destacó la gestión provincial y dejó entrever su apoyo a una posible proyección nacional del mandatario bonaerense. “Quiero replicar que yo apoyo en forma incondicional, como siempre, como uno de los fundadores de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la candidatura presidencial de Axel”, afirmó. “Defiende los derechos sociales y respeta los derechos individuales. Y es también la garantía en la Argentina de que tengamos un país en donde se deje de maldecir y se empiece a bendecir al pueblo”, completó Alak.

Fue en diálogo con EL DIA, luego del corte de cintas de un nuevo tramo de la obra de ensanche y repavimentación de la Avenida 60, que comenzó en la 131 y ayer quedó habilitado el segmento que va desde la 143 hasta la 146. La cuarta etapa de la obra continuará hasta la calle 149, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular en ese corredor, de alta demanda.

La intervención consistió en la reducción del ancho de la rambla central para incorporar un carril adicional de circulación. De esta manera, la avenida quedó conformada con dos carriles por sentido y un carril destinado al estacionamiento.

Fuentes comunales explicaron que el objetivo de los trabajos fue optimizar la circulación vehicular, mejorar la conectividad en la zona y poner en valor el espacio público, favoreciendo una mayor seguridad y mejores condiciones de tránsito.

Durante el acto, el jefe comunal remarcó que, además de las obras viales e hidráulicas que se están ejecutando en las localidades, se está completando la refacción de 200 escuelas de la Ciudad, lo que “refleja el compromiso de la gestión local y provincial de ofrecer mejores condiciones de vida. Cada inversión que hacemos hoy es la base de un futuro más próspero para La Plata”, dijo al subrayar el trabajo conjunto de ambas administraciones.

En ese contexto, Kicillof aprovechó para volver a cuestionar las políticas del presidente, Javier Milei, y el reclamo de fondos a la Provincia. “Todo esta inversión vale el doble en un país con la obra pública totalmente paralizada por instrucción del presidente Javier Milei: nunca en la historia argentina se vio algo similar”, dijo. Y añadió: “La Provincia y los municipios hacemos esfuerzos enormes para mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses mientras el Estado nacional está ausente: necesitamos que el Presidente deje de dedicarse a aventuras personales y se preocupe por lo que pasa en los barrios, las fábricas y nuestras escuelas”.

GESTOS HACIA 2027

Si bien el Gobernador ya anunció el llamado a la construcción de “una alternativa amplia” al gobierno de Javier Milei para ganar la presidencia en las próximas elecciones, hasta ahora no se autoproclamó concretamente como el candidato. Sin embargo, ayer, Alak declaró su “apoyo incondicional” a la “candidatura presidencial de Axel”, como uno de los fundadores de la vertiente política que el Gobernador lidera, MDF.

Desde su asunción en esta nueva gestión como intendente, Kicillof y Alak vienen encabezando actos de inauguración de distintas obras de infraestructura. En el caso de la Avenida 60, lo hicieron cuando finalizó el primer tramo, entre 131 y 137, y se terminó la “plaza de la Madre”, en el cruce del centro comercial hornense. Además de la inauguración de la refacción de las plazas del eje fundacional, también compartieron la apertura del ensanche de la diagonal 74 en la bajada de la Autopista y la conexión de la Avenida 520 con la autovía que conduce a Buenos Aires, entre otras.

 

Multimedia

kicillof y alak recorrieron el tramo en obra del ensanche de la 60, que llegará hasta la 149/el dia

