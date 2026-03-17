Declaró Cristina Kirchner | El incómodo momento ante el Tribunal

La ex presidenta Cristina Kirchner declaró hoy en la denominada "Causa Cuadernos" y vivió un tenso momento en el inicio de su presentación ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº7, en los Tribunales de Comodoro Py.

La ex mandataria debió responder una serie de preguntas antes de iniciar su presentación ante el Tribunal y allí se generó un momento de tensión con los magistrados.

Ya sobre el final de su declaración, la ex jefa de Estado fustigó contra los jueces y uno de los magistrados, Germán Castelli, le salió al cruce.

Finalizada su declaración, Cristina Kirchner no se quedó hasta el final de la audiencia y se retiró de los Tribunales.