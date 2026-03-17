Los suplentes y un amistoso con buenas noticias

Dos goles de Maximiliano Zalazar, los regresos tras superar lesiones de Germán Conti y Santiago Villarreal -que buscan recuperar ritmo de competencia- y minutos de fútbol para Matías Melluso (que volvió a jugar en primera tras 5 meses) son las buenas sensaciones que dejó el amistoso que los suplentes albiazules le ganaron 2 a 0 a los suplentes de Villa San Carlos.

Tras la derrota ante Independiente Rivadavia, el plantel albiazul volvió a los entrenamientos en Estancia Chica y disputó un amistoso frente a Villa San Carlos para que sumen minutos aquellos jugadores con menos rodaje. El Lobo se impuso 2-0 con tantos de Maximiliano Zalazar, que ingresó en el segundo bloque de la práctica.

El encuentro estuvo destinado principalmente a los futbolistas que sumaron pocos minutos en lo que va de la temporada. En ese contexto, el Lobo se impuso 2 a 0 gracias a un doblete de Maximiliano Zalazar.

Germán Conti y Santiago Villarreal volvieron a sumar minutos de fútbol, ya recuperados de sus respectivas lesiones. El defensor que llegó a préstamo desde Racing había sufrido una ruptura fibrilar completa en el cuádriceps y aún no pudo debutar en el torneo, mientras que Villarreal se lesionó contra River cuando sufrió un esguince de rodilla con compromiso ligamentario.

Los elegidos por Fernando Zaniratto para iniciar el juego fueron Maximo Cabrera; Gonzalo González, Gonzalo Errecalde, Germán Conti, Matías Melluso, Diego Mastrangelo, Mateo Seoane, Juan Pérez, Jeremías Merlo, Agustín Auzmendi y Franco Torres. En el segundo bloque ingresaron Bautista Barros Schelotto, Juan Cruz Cortazzo, Alejo Gelsomino, Santiago Villarreal, Jorge De Asis y Maximiliano Zalazar.

Villa San Sarlos, por su parte, inició el amistoso con Lisandro González; Santino Fabi, Axel Almeida, Mauro Martín Garraza, Federico Giancristófaro; Leonardo Zábala, Augusto Pontón, Ramiro Álvarez, Benjamín Pastor; Mauricio Almirón y Mauro Plastino.