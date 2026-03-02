Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |DESDE LAS 17.00 EN ESTANCIA CHICA

La Reserva puntera recibe a Argentinos

2 de Marzo de 2026 | 03:59
La Reserva de Gimnasia, que es uno de los cuatro equipos punteros de la Zona A del Torneo Apertura Proyección con 7 unidades, recibirá esta tarde desde las 17.00 a Argentinos Juniors (suma 3 unidades) en el predio de Estancia Chica. El árbitro será Fabricio De La Cruz, con Mauro Soria y Guillermo Medina como líneas y Ángel Laborda Paredes como cuarto árbitro.

El equipo dirigido por Arel Pereyra derrotó 1-0 a Unión en el debut (con gol de Benjamín García), igualó 1-1 con Instituto (gol de Cayetano Bolzán) y derrotó 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata, en la primera salida de Abasto (Brian Croce, Cayetano Bolzán y Dylan Álvarez, los autores de los tantos). Un buen inicio de campeonato para un equipo que cambió muchos nombres desde el año pasado, cuando perdió la final del Clausura ante Boca, en un cierre que tuvo a Ricardo Kuzemka como entrenador tras suceder a Fernando Zaniratto.

La probable formación albiazul sería con Máximo Cabrera; Benjamín García, Matías Gauto, Lucas Lamella, Alejo Gelsomino; Francesco Paradela, Tiago Azamé, Leonel Troncoso; Santino López García, Cayetano Bolzán, Brian Croce. Además están citados Patricio Schroeder, Nehemías González, Jeremías Langa, Federico Pendas, Tiziano Rocco, Mariano Ojeda, Joel González, Dylan Álvarez, Lautaro Napolitano, Román Nagavonsky y Gerónimo Kúgler.

 

Tags

Fútbol Infantil

