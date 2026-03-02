La Reserva puntera recibe a Argentinos

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Entran en la casa de una policía en Etcheverry y le sacan el arma reglamentaria
Quiso recuperar su bici, le tiraron con una mochila y terminó en el hospital
Un comisario se suma al equipo de trabajo en la seccional de Punta Lara
Barrio Norte, una zona dominada por grupos de motochorros sin límites
Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Reserva de Gimnasia, que es uno de los cuatro equipos punteros de la Zona A del Torneo Apertura Proyección con 7 unidades, recibirá esta tarde desde las 17.00 a Argentinos Juniors (suma 3 unidades) en el predio de Estancia Chica. El árbitro será Fabricio De La Cruz, con Mauro Soria y Guillermo Medina como líneas y Ángel Laborda Paredes como cuarto árbitro.
El equipo dirigido por Arel Pereyra derrotó 1-0 a Unión en el debut (con gol de Benjamín García), igualó 1-1 con Instituto (gol de Cayetano Bolzán) y derrotó 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata, en la primera salida de Abasto (Brian Croce, Cayetano Bolzán y Dylan Álvarez, los autores de los tantos). Un buen inicio de campeonato para un equipo que cambió muchos nombres desde el año pasado, cuando perdió la final del Clausura ante Boca, en un cierre que tuvo a Ricardo Kuzemka como entrenador tras suceder a Fernando Zaniratto.
La probable formación albiazul sería con Máximo Cabrera; Benjamín García, Matías Gauto, Lucas Lamella, Alejo Gelsomino; Francesco Paradela, Tiago Azamé, Leonel Troncoso; Santino López García, Cayetano Bolzán, Brian Croce. Además están citados Patricio Schroeder, Nehemías González, Jeremías Langa, Federico Pendas, Tiziano Rocco, Mariano Ojeda, Joel González, Dylan Álvarez, Lautaro Napolitano, Román Nagavonsky y Gerónimo Kúgler.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí