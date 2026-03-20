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MasterChef Celebrity: Ian Lucas es el nuevo campeón

20 de Marzo de 2026 | 10:04

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El influencer Ian Lucas se convirtió en el campeón de la temporada 2025/2026 de MasterChef Celebrity, superando en la final a Sofía “La Reini” Gonet. En un final muy emotivo, con números muy altos de rating, Ian Lucas coronó anoche un buen trabajo realizado durante toda la edición del programa.

La última gala, emitida por Telefe, mantuvo en vilo a la audiencia hasta el final, luego de dos jornadas intensas en las que ambos finalistas debieron demostrar todo su talento con un exigente menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre.

Una definición de alto nivel

Ian logró destacarse con una propuesta sólida desde lo técnico y lo conceptual, lo que terminó inclinando la balanza a su favor frente al estilo innovador de “La Reini”, quien también recibió elogios del jurado por su desempeño a lo largo del certamen.

El veredicto estuvo a cargo del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes evaluaron cada detalle de los platos antes de anunciar al ganador.

Emoción y festejo

La definición contó con la presencia de exconcursantes y familiares, lo que le dio un marco aún más emotivo a la consagración. Tras escuchar su nombre, Ian Lucas celebró con emoción el logro que corona meses de esfuerzo dentro de la competencia.

Bajo la conducción de Wanda Nara, la temporada llegó a su fin con una final a la altura de las expectativas, consolidando una vez más el éxito del formato en la televisión argentina.

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Además del trofeo, Ian se llevó el premio mayor de 50 millones de pesos, convirtiéndose en el nuevo dueño del delantal dorado y en el gran protagonista de la edición 2025/26.

El adiós de Donato

La gran final de MasterChef Celebrity Argentina tuvo un momento inesperado que sacudió tanto al estudio como a la audiencia. En medio de la definición, Donato de Santis interrumpió la competencia para anunciar que dejará el programa tras más de una década como uno de sus jurados principales.

El reconocido chef italiano pidió la palabra a la conductora, Wanda Nara, y sorprendió a todos con un mensaje cargado de emoción. “Con esta hice 10 ediciones de MasterChef y la pasé espectacular, fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, expresó mirando a cámara.

El anuncio tomó por sorpresa tanto a la conductora como a los finalistas, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet, quienes se encontraban en plena instancia decisiva del certamen, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Agradecimientos y emoción en vivo

Durante su despedida, Donato dedicó palabras especiales a sus compañeros de jurado, Damián Betular y Germán Martitegui. “Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales”, destacó.

También tuvo un reconocimiento especial para Wanda Nara, a quien elogió por su rol al frente del ciclo: “Sos una persona increíble, con corazón, generosidad y excelencia”.

El chef no quiso dejar a nadie afuera de su despedida y extendió su agradecimiento a todos los participantes que pasaron por el programa, al equipo de Telefe y, especialmente, al público. “Con críticas buenas y constructivas, siempre estuvo presente y me acompañó”, dijo visiblemente emocionado.

Un adiós en el momento más importante

La decisión de Donato de Santis marca el cierre de una etapa clave en la historia del reality, justo en su instancia más importante. Su figura fue central desde los inicios del formato en la Argentina, convirtiéndose en uno de los rostros más representativos del programa.

Ahora, mientras la competencia sigue su curso para definir al campeón, la salida del chef abre interrogantes sobre el futuro del jurado y deja una huella imborrable en el ciclo gastronómico más exitoso de la televisión local.

 

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