Un problema de salud casi suspende el show de AC/DC

El guitarrista de la icónica banda AC/DC, Stevie Young, fue internado de urgencia durante su visita a la Argentina tras aterrizar proveniente de Chile.

La banda se encuentra en el país por compromisos laborales: van a tocar el lunes, pero ratificarone n un comunicado el primero de los tres recitales, que tendrá lugar en la cancha de River.

Ahora, ¿qué pasó? Stevie Young, sobrino de los fundadores Angus y Malcolm Young, presentó un malestar físico en pleno traslado hacia el país cuando su estado de salud obligó a realizar una consulta de urgencia. El entorno del músico de 69 años confirmó a través de un comunicado que su internación corresponde a una serie de estudios para despejar cualquier duda sobre su salud.

“Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios”, informaron en un comunicado.

Para llevar tranquilidad a sus fanáticos, aclararon que la internación responde a una medida preventiva para descartar complicaciones mayores: “Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”, notificaron, ratificando de paso el show del lunes, que preocupaba a los fans de AC/DC, deseosos de volver a ver a la banda.

AC/DC volverá a tocar en la Argentina el lunes, en el estadio River Plate, dentro de la nueva etapa del Power Up Tour. Para Buenos Aires quedaron confirmadas tres funciones, todas en marzo de 2026 y todas señaladas como agotadas en el sitio oficial de la banda y la ticketera del espectáculo: además del show del lunes, tocarán el viernes 27 y el martes 31 en la cancha de River.

Regreso triunfal

El tour marca el triunfal regreso de AC/DC a los escenarios: el retiro temporal de Brian Johnson en 2016, debido a problemas auditivos graves, generó dudas sobre el futuro de la banda. En su ausencia, Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, asumió el rol de cantante durante los últimos conciertos de esa gira. Al mismo tiempo, el bajista Cliff Williams también anunció su retiro debido a cuestiones de salud, lo que dejó al guitarrista Angus Young como el único miembro activo de la formación clásica del álbum “Back in Black”.

La situación comenzó a cambiar en 2020, cuando Johnson recuperó su voz gracias a una innovadora tecnología auditiva. Por su parte, Williams también decidió participar en la grabación del álbum “Power Up”, aunque no volvió a la gira de forma permanente.

AC/DC sorprendió a sus seguidores con “Power Up”, un álbum que marcó un renacimiento para la banda. Sin embargo, la banda no anunció la nueva gira hasta casi 4 años más tarde: en 2024 salieron de tour Brian Johnson, Angus Young y Stevie Young, junto a Chris Chaney en bajo y Matt Laug en batería. La gira comenzó en mayo, en Alemania, y los trae a Argentina apenas por tecera vez: tocaron en 1996, y volvieron en 2009, una fecha que ya les quedaba lejos a los fanáticos de la banda. Por eso, cuando apareció la noticia de Stevie, cundió el pánico.