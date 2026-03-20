Ángela Torres, la “favorita”: Consagrada con la música y en los escenarios

Hubo un tiempo en que el apellido Torres funcionaba como una carta de presentación y, a la vez, como un nombre que implicaba excelencia y expectativa. Ángela Torres siempre supo que la música corría por sus venas, pero el camino para encontrar su propia voz llevó tiempo, especialmente en ese afán de no ser ligada a otros éxitos familiares como los de su abuela Lolita o su tío Diego.

Tras largos años de habitar el medio artístico en distintas facetas, pasando de la actriz en “Patito Feo” y “Simona” a iniciar su camino solista con altos y bajos, en 2025 Ángela dejó de ser la “actriz que canta” para transformarse en una fuerza pop imparable. Con una estética renovada, fusionando el glam urbano con una sensibilidad emocional profunda, la artista inició un despegue que hoy, en marzo de 2026, la encuentra en la cima de su carrera.

El punto de inflexión ocurrió hace poco más de un año. Tras separarse de los moldes preestablecidos y atravesar una etapa de alta exposición mediática, Ángela decidió volcarse de lleno al estudio: el resultado fue el lanzamiento de “No Me Olvides”, su primer álbum solista. Se trató de un material que narra su historia abordando temas como las relaciones tóxicas, la vulnerabilidad y la exposición que conlleva estar bajo la mirada pública. De ese trabajo, la canción “Favorita” se convirtió en estandarte y se hizo viral entre los fans.

De esta forma, la joven de 27 años se permitió abrazar sus raíces, pero pasándolas por un filtro contemporáneo con el que logró conectar con una audiencia joven que buscaba algo más que un tema pegadizo. La crítica coincidió: Ángela finalmente se había encontrado a sí misma.

Sumado a eso, la joven también formó parte de la mesa de “Nadie dice Nada”, programa que conduce Nicolás Occhiato por Luzu TV y que la llevó a acercarse mucho más hacia una audiencia que comenzó a conectar con ella. Ángela dejó ver parte de su intimidad, ya que fue en este contexto en donde comenzó su romance con el streamer, Marcos Giles, con quien actualmente mantiene una sólida relación.

El escenario y la consagración

Si 2025 fue el año de la construcción, el Lollapalooza Argentina 2026 fue el de la confirmación masiva. En la segunda jornada del festival, ante una multitud que desbordaba el escenario alternativo, la artista entregó un show que mezcló vanguardia y nostalgia.

El momento más emotivo de la tarde ocurrió cuando, en un gesto de madurez artística, rindió homenaje a su linaje al interpretar una versión de “La niña de fuego”. Allí, Ángela cerró el círculo: ya no huía del legado de su abuela Lolita, sino que lo redefinía para las nuevas generaciones. El cierre con “Como la cigarra”, de Mercedes Sosa y su mensaje de cara al 24 de marzo, selló un show que se sintió consagratorio.

Sin embargo, el termómetro definitivo de su éxito no fue este festival, sino la taquilla propia. El anuncio de su presentación en el Teatro Gran Rex generó una demanda que sorprendió incluso a los más optimistas de su equipo. Las entradas para la primera función se agotaron en cuestión de horas, obligando a sumar una nueva fecha para el 11 de abril. Este “sold out” no es solo una cifra sino el gesto de la aceptación de esta nueva etapa en donde Ángela está logrando brillar como nunca antes y captando una gran comunidad de seguidores que abrazan esta faceta más madura y estable.

En el Gran Rex, Torres continuará presentando “No Me Olvides”, un álbum que ella misma define como su proyecto más personal, con sencillos recientes como “Vertigo”, “Ops!”, y su ya clásico, “La Vida Rosa”. Sumado a esto, la joven también estará de gira por Rosario y Córdoba, en lo que será un año cargado de presentaciones.