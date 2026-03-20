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Cambaceres va a Devoto en busca del primer éxito

Cambaceres va a Devoto en busca del primer éxito

ortiz, técnico de camba

20 de Marzo de 2026 | 02:31
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Defensores de Cambaceres necesita cuánto antes recuperar el terreno perdido en el torneo de Primera C, ya que todavía no conoce el sabor de la victoria en las tres primeras fechas.

Está obigado a conseguir un resultado para ganar en confianza y acomodarse en las posiciones.

Por lo pronto, la espera esta semana no fue tan larga. Ya que esta tarde vuelve al ruedo en su segunda salida consecutiva. Tendrá un duro rival en Villa Devoto frente a General Lamadrid. El cotejo se iniciará a las 15.30 y el árbitro será Agustín Panizza.

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Respecto de los primeros dos partidos, Camba dio un paso adelante en los futbolístico contra Sacachispas. Tuvo un mejor trato de balón, buscó ser protagonista y quedarse con la victoria. Pero no aprovechó el hombre de más y los errores cometidos en defensa fueron un castigo excesivo a los méritos que habían acumulado uno y otro equipo.

Es ahora donde se debe estar tranquilos y sostener una idea futbolística. Necesita sumar, de eso no hay dudas, pero con la cabeza fría y el corazón caliente.

La dificultad que tendrá en este compromiso es las dimensiones de la cancha de Lama, más reducida a la de otros equipos. Seguramente, habrá más población de jugadores en la zona media y habrá que ser inteligente y lastimar cuando se pueda a un rival que se hace fuerte en su campo de juego.

Darío Ortíz no confirmó el once inicial, que podría tener desde el arranque a Benjamín Duarte por Matías Domínguez. No habría que descartar alguna modificación más respecto del equipo que perdió contra Sacachispas.

Víctor Gómez vuelve a estar entre los convocados, tras recuperarse de una lesión. Y la primera convocatoria del defensor Facundo Fajardo, ex Claypole.

Los citados: Santiago Calvo, Emanuel Duba, Mariano Alderetes, Tiziano García, Benajmín Duarte, Juan Cruz Frojan, Facundo Fajardo, Santiago Díaz, Juan Trentín, Esteban Coronel, Matías Domínguez, Román Zárate, Sergio Luayza, Javier Sequeyra, Tomás Baglieri, Mariano Coletto, Alan Meschini, Rodolfo Fernández, Bryan Schmidt Víctor Gómez.

 

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