San Lorenzo quiere reír en medio de la crisis

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San Lorenzo, que vive una semana agitada y convulsionada después de la salida del entrenador Damián Ayude, intentará esta noche calmar las aguas cuando enfrente desde las 21.15, en el Estadio Centenario de Quilmes a Deportivo Rincón, de Neuquén, en el marco de los 32avos de la Copa Argentina.
Con los ecos del durísimo cachetazo que sufrió ante Defensa aún resonantes, Los Gauchos de Boedo quieren una alegría entre tantas tristezas.
Damián Ayude dejó de ser el entrenador, Alan Capobianco será -de manera interina- su sucesor. El probable equipo sería con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.
Deportivo Rincón, por su parte, representa a la provincia de Neuquén en el Federal A que comenzará esta semana.
Protagonista en su primer año en la tercera categoría del fútbol argentino, el equipo de Rincón de los Sauces buscará dar una de las sorpresas de la Copa, torneo que vuelve a disputar después de su primera participación en 2018.
A Martín Palermo, uno de los que estaba en carpeta, le bajaron el pulgar. Mientras que el favorito de la dirigencia es Pablo Guede, quien ya tuvo un ciclo en el club (2016) y hoy dirige a Alianza Lima.
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Sergio Costantino, titular del club, y Pablo Barrientos, presidente de fútbol, viajaron a Asunción para presenciar el sorteo de la Copa Sudamericana.
En dialogo con un canal de cable, Chiche explicó: “Estamos decidiendo, así que en las próximas horas tendremos nuevo técnico”. Previamente, Ulises Morales, director de la Asamblea, se refirió a la posibile llegada del Titán: “Me gustaría escuchar su proyecto. Me dieron buenas referencias, es una persona seria y trabajadora”. No obstante, advirtió que el club “no está en condiciones de pagar contratos millonarios”.
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