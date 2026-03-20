Atención ante casos de adicciones en la Comuna

La Municipalidad anunció el desarrollo de dispositivos de atención y acompañamiento para personas que atraviesan adicciones. El acceso al tratamiento puede iniciarse por demanda propia, por familiares o por derivaciones de distintos organismos, y también a través de consultas realizadas a las líneas gratuitas, donde se brindan turnos y orientación.

El proceso de la Agencia Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones (AMPA) comienza con una entrevista y evaluaciones realizadas por el equipo terapéutico, integrado por psicólogos y operadores socioterapéuticos, para luego determinar el tratamiento y abordaje.

La agencia desarrolla talleres y capacitaciones en escuelas, clubes, espacios de trabajo, sindicatos, centros de salud y delegaciones. El organismo cuenta con la línea gratuita 0800-666-0101 para solicitar turnos y realizar derivaciones a otros dispositivos de atención, así como con el WhatsApp 221 4587442.