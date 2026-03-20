Abrieron los sobres para obra en Diagonal 74

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Doce empresas se presentaron a la licitación que Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) abrió ayer en nuestra ciudad para ejecutar las obras de construcción del distribuidor de Diagonal 74.
Se trata de un proyecto cuya inversión tiene un costo estimado en 2 millones de dólares, será financiado íntegramente por empresa estatal y apunta a mejorar el acceso a la Autopista La Plata-Buenos Aires y la conexión con Ensenada, a través de la construcción de un distribuidor que conecte los caminos hacia las dos ciudades con la autovía Ricardo Balbín.
Las tareas previstas en el proyecto que ejecutará el ministerio de Infraestructura bonaerense y Aubasa, incluyen la repavimentación y reconstrucción de calzadas con fresado del pavimento existente y la colocación de nuevas capas de concreto asfáltico en caliente tipo CAC D-19 con asfalto modificado AM3.
Según se informó, los trabajos proyectados abarcan más de 47.000 metros cuadrados entre calzadas y banquinas, con espesores de entre 5 y 10 centímetros según el sector.
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