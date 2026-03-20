Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy

Espectáculos |SIGUE LA POLÉMICA

Emila Mernes, ¿la más odiada del pop?

La cantante quedó envuelta en fuertes versiones mientras Tini Stoessel, María Becerra, las mujeres de la Selección y otros artistas la dejaron de seguir en redes sociales

Emila Mernes, ¿la más odiada del pop?

La artista quedó expuesta y muchos la señalan como una “trepadora”

20 de Marzo de 2026 | 03:09
Edición impresa

Emilia Mernes quedó envuelta en una polémica sin precedentes en el mundo de la música que además se amplió al ambiente del fútbol cuando Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes y otras referentes de la Selección argentina decidieron dejar de seguirla en las redes sociales.

La primera en dar el batacazo había sido María Becerra, quien en febrero pasado la había eliminado en sus redes. Esta semana, Tini Stoessel se sumó a esta acción y causó un revuelo tal que, como si fueran fichas de dominó, otras figuras le bajaron también el pulgar a la cantante.

Como era de esperarse las versiones no dejaron de sonar, pero en lo que muchos coincidieron es en actitudes “cuestionables” de Emilia. “Emilia es conocida en el ambiente como la ‘choriza’ de equipos, bailarines, maquilladores, esas cosas (...) Ella en todos lados dejó vestigios feos, como que no la quieren. Hablan de que es muy trepadora y que quiere crecer sin importar si pisa cabezas”, dijo Yanina Latorre, quien reveló que la cantante le habría “robado” los bailarines y el maquillador a Stoessel justo en su momento más vulnerable.

La primera en dar el batacazo fue María Becerra que la eliminó de sus redes en febrero

A esto, se reflotaron las versiones que aseguraban que Emilia intentó boicotear a como de lugar el primer show de Becerra en River Plate. “Si bien no lo logró, utilizó el poder del Duki y le empezó a bajar gente… Por eso muchos famosos que fueron a verla no subieron historias, por miedo al poder de el Duki”, continuó Yanina y acotó: “A partir de esa situación, María no la puede ver. Todo es celo y competencia. Emilia es talentosa, pero tiene mucho celo del éxito del otro, y todas ya se dieron cuenta y se abrieron”.

Estas afirmaciones de Latorre acompañan los dichos recientes de Tini durante una entrevista en donde habló de personas oscuras y de “víboras” que su fandom inmediatamente asoció a Emilia de quien se había alejado meses atrás. “Creo que empecé a cuidar mi energía, empecé a decir a estos lugares no voy, esta persona no me hace bien. Porque soy de esperar hasta que me vean en el piso y ahí decir ‘bueno, me alejo’”, dijo Stoessel.

LE PUEDE INTERESAR

César Paternosto: un artista del margen

LE PUEDE INTERESAR

Lucía Seles vuelve a La Plata en su última película

Los ex de Emilia la defenestraron

A todo esto, en las últimas horas salieron a hablar dos exparejas de la cantante. El primero fue Joel Pimentel, de CNCO, quien mantuvo una relación con Emilia en 2019 y dejó un contundente mensaje en redes: “Tarde o temprano todo sale a la luz”, escribió.

Pero al que todos querían escuchar era a Fer Vázquez, quien compartió con Mernes sus inicios musicales en Rombai. “Cuando ella se peleó, conmigo se portó muy mal. Me cerró muchísimas puertas”, aseguró en una entrevista con Martín Cirio. En esa charla, el cantante confesó que Emilia lo habría engañado con el mismísimo Joel a quien nombraba como “un amigo gay”. Tras hacerse viral ese recorte de la nota, el músico de CNCO se mostró sorprendido por la revelación: “Ni yo sabía de esto”.

Cazzu metió la cola

En medio de la polémica, Cazzu generó controversia con un mensaje que no pasó desapercibido. La referente para muchas artistas locales compartió un texto contundente en el que hace un llamado a la unión y la reflexión: “El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder. La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político”.

¿Habrá paz?

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra

El gesto de Emilia Mernes que detonó el conflicto con Tini, Antonela Roccuzzo y el entorno de la Selección

Guía de cines

Agenda de Buenos Aires

Este finde XXL se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías

"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

VIDEO. Gimnasia, con tres arqueros y un vuelo demorado, comienza su periplo hacia Tucumán para enfrentar a Atlético

VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra
+ Leidas

Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima

El campeón, la altura de Medellín y un debutante: la actualidad de Flamengo, DIM y Cusco, rivales de Estudiantes en la Copa

Para hacer la VTV, ahora primero hay que pagar varios días antes: trámite obligatorio y online

Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar en La Plata

VIDEO. A Estudiantes le tocó un grupo difícil en la Copa Libertadores 2026

VIDEO. Gimnasia, ante Atlético Tucumán, va por la recuperación: formaciones, hora y TV

Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo

¿Un arreglo sacude a Newell’s?
Últimas noticias de Espectáculos

Un problema de salud casi suspende el show de AC/DC

Ángela Torres, la “favorita”: Consagrada con la música y en los escenarios

Martín Catoira: “Es bueno cuidar el cara a cara”

César Paternosto: un artista del margen
Información General
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país
Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut
Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Empleo joven: la capacitación, clave en un mercado laboral limitado
Argentinos por la Educación tiene nuevo director
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 20 de marzo 
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este viernes 20 de marzo
Viernes nublado en La Plata y avanza una tormenta: para cuándo se espera
Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima
VIDEO. Edelap dejó a media Ciudad sin agua y hubo bronca entre los vecinos
Deportes
VIDEO. A Estudiantes le tocó un grupo difícil en la Copa Libertadores 2026
VIDEO. Gimnasia, ante Atlético Tucumán, va por la recuperación: formaciones, hora y TV
River y Racing, con grupos accesibles; San Lorenzo, más complicado
Banfield y Tigre, en un duelo de necesitados
¿Un arreglo sacude a Newell’s?
Policiales
“Un clan funesto”: cómo operaba la peligrosa banda narco que cayó en La Plata
Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar en La Plata
Apuñaló a su pareja tras acusarla de infidelidad
Acusado de un embiste fatal, atraviesa una instancia clave

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla