Emila Mernes, ¿la más odiada del pop?

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La cantante quedó envuelta en fuertes versiones mientras Tini Stoessel, María Becerra, las mujeres de la Selección y otros artistas la dejaron de seguir en redes sociales
Emilia Mernes quedó envuelta en una polémica sin precedentes en el mundo de la música que además se amplió al ambiente del fútbol cuando Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes y otras referentes de la Selección argentina decidieron dejar de seguirla en las redes sociales.
La primera en dar el batacazo había sido María Becerra, quien en febrero pasado la había eliminado en sus redes. Esta semana, Tini Stoessel se sumó a esta acción y causó un revuelo tal que, como si fueran fichas de dominó, otras figuras le bajaron también el pulgar a la cantante.
Como era de esperarse las versiones no dejaron de sonar, pero en lo que muchos coincidieron es en actitudes “cuestionables” de Emilia. “Emilia es conocida en el ambiente como la ‘choriza’ de equipos, bailarines, maquilladores, esas cosas (...) Ella en todos lados dejó vestigios feos, como que no la quieren. Hablan de que es muy trepadora y que quiere crecer sin importar si pisa cabezas”, dijo Yanina Latorre, quien reveló que la cantante le habría “robado” los bailarines y el maquillador a Stoessel justo en su momento más vulnerable.
La primera en dar el batacazo fue María Becerra que la eliminó de sus redes en febrero
A esto, se reflotaron las versiones que aseguraban que Emilia intentó boicotear a como de lugar el primer show de Becerra en River Plate. “Si bien no lo logró, utilizó el poder del Duki y le empezó a bajar gente… Por eso muchos famosos que fueron a verla no subieron historias, por miedo al poder de el Duki”, continuó Yanina y acotó: “A partir de esa situación, María no la puede ver. Todo es celo y competencia. Emilia es talentosa, pero tiene mucho celo del éxito del otro, y todas ya se dieron cuenta y se abrieron”.
Estas afirmaciones de Latorre acompañan los dichos recientes de Tini durante una entrevista en donde habló de personas oscuras y de “víboras” que su fandom inmediatamente asoció a Emilia de quien se había alejado meses atrás. “Creo que empecé a cuidar mi energía, empecé a decir a estos lugares no voy, esta persona no me hace bien. Porque soy de esperar hasta que me vean en el piso y ahí decir ‘bueno, me alejo’”, dijo Stoessel.
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A todo esto, en las últimas horas salieron a hablar dos exparejas de la cantante. El primero fue Joel Pimentel, de CNCO, quien mantuvo una relación con Emilia en 2019 y dejó un contundente mensaje en redes: “Tarde o temprano todo sale a la luz”, escribió.
Pero al que todos querían escuchar era a Fer Vázquez, quien compartió con Mernes sus inicios musicales en Rombai. “Cuando ella se peleó, conmigo se portó muy mal. Me cerró muchísimas puertas”, aseguró en una entrevista con Martín Cirio. En esa charla, el cantante confesó que Emilia lo habría engañado con el mismísimo Joel a quien nombraba como “un amigo gay”. Tras hacerse viral ese recorte de la nota, el músico de CNCO se mostró sorprendido por la revelación: “Ni yo sabía de esto”.
En medio de la polémica, Cazzu generó controversia con un mensaje que no pasó desapercibido. La referente para muchas artistas locales compartió un texto contundente en el que hace un llamado a la unión y la reflexión: “El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder. La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político”.
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