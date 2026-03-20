Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Sigue el juicio

Cuadernos: silencio de Centeno y “amenazas”

Cuadernos: silencio de Centeno y “amenazas”
20 de Marzo de 2026 | 03:05
Edición impresa

El arrepentido remisero Oscar Centeno, a quien se le atribuye la autoría de los denominados “Cuadernos de las coimas”, se negó a declarar ayer en el juicio que tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 7 y que tiene a la expresidenta, Cristina Kirchner, como principal acusada.

El exchofer de Roberto Baratta, quien reapareció en Comodoro Py después de años sin ser visto, ya que se encuentra bajo un programa de protección de testigos, dijo que declarará más adelante. Frente a esta estrategia, las defensas reclamaron que hable en el juicio y que no se incorporen como prueba sus anteriores indagatorias.

El que sí habló fue el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, quien denunció que sufrió múltiples amenazas para que deje de ser imputado colaborador, y afirmó que desde hace un mes está aislado en el Hospital Central Penitenciario de la cárcel de Ezeiza.

“Ratifico plenamente mi condición de colaborador arrepentido en este juicio. Hoy no estoy en condiciones de ampliar mi declaración”, planteó el acusado, para después advertir: “Vivo en un estado de terror permanente. Para muchos soy un buchón y no un imputado colaborador”.

En ese sentido, se defendió: “No soy un traidor, tampoco me considero un valiente, pero sí me siento indemne y con miedo, estoy cansado y sometido a una gran angustia desde 2007″.

Por su parte, el exsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens, se mostró “orgulloso de haber participado de la gestión del doctor Kirchner y del arquitecto Julio De Vido”, y, aunque negó “haber participado de cualquier asociación ilícita”, admitió que “alguno de los acontecimientos que el señor Centeno señala en los cuadernos efectivamente puede haber sucedido”.

LE PUEDE INTERESAR

Reclamo de Abogados por detención en Venezuela

LE PUEDE INTERESAR

Se agrava la crisis en el sector lácteo: otro conflicto

El juicio contra Cristina Kirchner y otros 85 acusados entró en fase presencial el martes pasado, con la indagatoria de la exmandataria en los tribunales federales de Retiro.

Se juzga la presunta existencia de una asociación ilícita que durante los gobiernos kirchneristas habría montado un esquema de cobro de sobornos a empresarios para beneficiarlos con contratos de obra pública.

Cabe recordar que el Tribunal pasó de la virtualidad total a extensas jornadas presenciales que se llevan a cabo los martes y jueves.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías

"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

VIDEO. Gimnasia, con tres arqueros y un vuelo demorado, comienza su periplo hacia Tucumán para enfrentar a Atlético

VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra
+ Leidas

Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima

Flamengo, DIM y Cusco: quienes son y qué actualidad tienen los rivales del Pincha en la Copa

Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo

VTV: ahora hay que pagar varios días antes

VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores

Preocupación por Andrea del Boca: las dudas sobre su continuidad en “GH”

VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano

¿Un arreglo sacude a Newell’s?
Últimas noticias de Política y Economía

Inflación, en debe: Caputo admite una ralentización

Elogios para la economía por “resistir” a la guerra

Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country

Macri por recuperar la identidad del PRO, aunque no será oposición
Deportes
VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores
VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano
River y Racing, con grupos accesibles; San Lorenzo, más complicado
Banfield y Tigre, en un duelo de necesitados
¿Un arreglo sacude a Newell’s?
Policiales
“Un clan funesto”: golpe a una estructura narco en La Plata
Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar
Apuñaló a su pareja tras acusarla de infidelidad
Acusado de un embiste fatal, atraviesa una instancia clave
Información General
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país
Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut
Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Empleo joven: la capacitación, clave en un mercado laboral limitado
Argentinos por la Educación tiene nuevo director
Espectáculos
Un problema de salud casi suspende el show de AC/DC
Ángela Torres, la “favorita”: Consagrada con la música y en los escenarios
Martín Catoira: “Es bueno cuidar el cara a cara”
Emila Mernes: ¿La más odiada del pop?
César Paternosto: un artista del margen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla