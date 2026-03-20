Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Sudamericana de lácteos

Se agrava la crisis en el sector lácteo: otro conflicto

Se agrava la crisis en el sector lácteo: otro conflicto
20 de Marzo de 2026 | 03:03
Edición impresa

Otra empresa láctea está en crisis. Se trata de Sudamericana de Lácteos, dueña de marcas como Premio, SyS, Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca. Basada en la localidad de Díaz, en Santa Fe, la empresa arrastra dificultades financieras desde mediados del año pasado y, de no conseguir un inversor que aporte capital, podría convertirse en una cooperativa a cargo de los 80 trabajadores de la planta.

El caso de Sudamericana se suma al de otras empresas del sector, como Verónica, ARSA o La Suipachense, en un contexto provincial en el que la industria láctea tuvo una caída productiva del 10,3% solo en enero de 2026, según la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

La empresa está ubicada en el departamento San Jerónimo, en la localidad de Díaz, donde viven unos 2.000 habitantes. Según el intendente de la comuna, Juan José González, la planta mantiene tres meses de salarios impagos y una importante deuda con los productores lácteos de la zona.

De acuerdo con información del Banco Central, la firma también registra una deuda financiera y, aunque llegó a acumular 36 cheques rechazados por casi $189 millones, luego cubrió más del 90% de los pagos. Sin embargo, en febrero de 2026 se rechazaron al menos tres cheques por un total de $12 millones, todos por falta de fondos.

Transición

El funcionario aseguró haber mantenido una reunión con los propietarios actuales de la planta, instalados en Villa María, Córdoba. “Los directivos reconocieron problemas en la transición de la compra, que derivaron en la cesación de pagos a empleados y tamberos”, dijo González.

El conflicto se originó durante el proceso de cambio de dueños de la compañía. Según fuentes locales, la transición no se completó de manera ordenada y derivó en problemas operativos, demoras en los pagos y una fuerte tensión con los productores que abastecen a la planta. La falta de capital de trabajo terminó por frenar la actividad y dejó a la empresa en una situación crítica justo en medio del traspaso.

LE PUEDE INTERESAR

A más del 50% de los industriales les preocupa los problemas financieros

LE PUEDE INTERESAR

El riesgo país continúa arriba de los 600 puntos

Ante el panorama crítico, las autoridades comunales propusieron recurrir a la figura de “recuperación de empresas”, una legislación vigente en Santa Fe desde 2017, diseñada para que las fábricas en crisis puedan reorganizarse bajo control directo de sus propios trabajadores, agrupados en una cooperativa.

El modelo cooperativo para sostener la actividad está en evaluación por parte de los trabajadores.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías

"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

VIDEO. Gimnasia, con tres arqueros y un vuelo demorado, comienza su periplo hacia Tucumán para enfrentar a Atlético

VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra
+ Leidas

Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima

Flamengo, DIM y Cusco: quienes son y qué actualidad tienen los rivales del Pincha en la Copa

Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo

VTV: ahora hay que pagar varios días antes

VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores

Preocupación por Andrea del Boca: las dudas sobre su continuidad en “GH”

VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano

VIDEO. Edelap dejó a media Ciudad sin agua y hubo bronca entre los vecinos
Últimas noticias de Política y Economía

Inflación, en debe: Caputo admite una ralentización

Elogios para la economía por “resistir” a la guerra

Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country

Macri por recuperar la identidad del PRO, aunque no será oposición
Información General
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país
Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut
Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Empleo joven: la capacitación, clave en un mercado laboral limitado
Argentinos por la Educación tiene nuevo director
Policiales
“Un clan funesto”: golpe a una estructura narco en La Plata
Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar
Apuñaló a su pareja tras acusarla de infidelidad
Acusado de un embiste fatal, atraviesa una instancia clave
Espectáculos
Un problema de salud casi suspende el show de AC/DC
Ángela Torres, la “favorita”: Consagrada con la música y en los escenarios
Martín Catoira: “Es bueno cuidar el cara a cara”
Emila Mernes: ¿La más odiada del pop?
César Paternosto: un artista del margen
Deportes
VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores
VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano
River y Racing, con grupos accesibles; San Lorenzo, más complicado
Banfield y Tigre, en un duelo de necesitados
¿Un arreglo sacude a Newell’s?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla