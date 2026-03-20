Kicillof lanzó su sello MDF en capital federal

VIDEO. Edelap dejó a media Ciudad sin agua y hubo bronca entre los vecinos
Lo que el aislamiento nos dejó: a seis años del inicio de la cuarentena
Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima
De La Plata al GBA: Óptica VEO sumó una nueva sede y afianza su liderazgo con cinco sucursales
Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country
A más del 50% de los industriales les preocupa los problemas financieros
Sesión especial de homenajes en la exsede de la Comisaría Quinta
Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo
El consumo de carne se desplomó y cayó al nivel más bajo en 20 años
Subastan obras de Arrigoni a beneficio del Hospital de Niños
Desde el miércoles 25 los bancos pasan a atender al público de 10 a 15
Presentación del libro “La llorería” en la Federación de Instituciones
Actividades: danzas, talleres de arte, concurso de escritura, acrobacia en tela
Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó hoy la franquicia porteña de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la plataforma política con la que viene dando la disputa en la interna peronista, y con la que busca nacionalizar su propuesta de cara a las elecciones del 2027. En un acto que se llevó a cabo en el Teatro Picadero del centro porteño, el mandatario colocó a su lado a su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Productiva, Augusto Costa, dejando en claro que es su lugarteniente en la Ciudad de Buenos Aires y la figura con la que habrá que hablar en ese distrito en representación del MDF.
Kicillof también compartió el acto con la legisladora porteña Berenice Iañez, quien pertenece a la agrupación “La Patria es el Otro” del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, otro dirigente axelista que tiene presencia en la Ciudad de Buenos Aires.
“Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad”, afirmó el Gobernador, a quien muchos ya lo dan como presidenciable. A su entender, “el Gobierno nacional está en una fase maníaca, hablando de un milagro económico que contrasta con la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas”.
“No nos sorprende, porque la derecha siempre ha hecho lo mismo: oculta la realidad, falsea las causas y esconde cuál es el modelo de país al que nos quieren llevar”, sostuvo Kicillof. “Ante ello, no alcanza con militar contra Milei y los intereses que lo impulsan: nuestro desafío es luchar contra el desinterés, el desánimo y la resignación que buscan instalar en nuestro pueblo”, agregó.
En ese sentido, el gobernador señaló: “El principal riesgo que corremos es que convenzan a la sociedad de que este modelo de ajuste y destrucción del tejido productivo era inexorable”.
“En eso debemos ser muy claros: vamos a sumar a todos los que comprendan que estamos en la otra vereda de estas políticas económicas y de este proyecto de país que representa Milei”, remarcó.
LE PUEDE INTERESAR
Cuadernos: silencio de Centeno y “amenazas”
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo de Abogados por detención en Venezuela
Sobre las perspectivas del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof reconoció que habrá que “hacer un trabajo inmenso” porque el distrito “ha sido históricamente esquivo” a esa fuerza política.
“Por eso apuntamos a profundizar en los problemas reales. No podemos quedarnos únicamente en las condiciones de las veredas y las plazas: tenemos que discutir una estructura productiva y social distinta para la ciudad, y su rol como capital de una Argentina que abrace un proyecto federal e inclusivo”, indicó.
Por último, Kicillof resaltó: “Cuando se habla de la tolerancia a las políticas nacionales y del apoyo que aún tiene Milei, debemos comprender que mucho de eso tiene que ver con lo que hacemos nosotros como oposición”.
“El Movimiento Derecho al Futuro tiene la vocación de construir una alternativa que no sólo permita cerrar este ciclo, sino sobre todo abrir otro que sea mucho mejor”, señaló.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí