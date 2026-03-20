Kicillof lanzó su sello MDF en capital federal

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó hoy la franquicia porteña de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la plataforma política con la que viene dando la disputa en la interna peronista, y con la que busca nacionalizar su propuesta de cara a las elecciones del 2027. En un acto que se llevó a cabo en el Teatro Picadero del centro porteño, el mandatario colocó a su lado a su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Productiva, Augusto Costa, dejando en claro que es su lugarteniente en la Ciudad de Buenos Aires y la figura con la que habrá que hablar en ese distrito en representación del MDF.

Kicillof también compartió el acto con la legisladora porteña Berenice Iañez, quien pertenece a la agrupación “La Patria es el Otro” del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, otro dirigente axelista que tiene presencia en la Ciudad de Buenos Aires.

“Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad”, afirmó el Gobernador, a quien muchos ya lo dan como presidenciable. A su entender, “el Gobierno nacional está en una fase maníaca, hablando de un milagro económico que contrasta con la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas”.

“No nos sorprende, porque la derecha siempre ha hecho lo mismo: oculta la realidad, falsea las causas y esconde cuál es el modelo de país al que nos quieren llevar”, sostuvo Kicillof. “Ante ello, no alcanza con militar contra Milei y los intereses que lo impulsan: nuestro desafío es luchar contra el desinterés, el desánimo y la resignación que buscan instalar en nuestro pueblo”, agregó.

Del otro lado

En ese sentido, el gobernador señaló: “El principal riesgo que corremos es que convenzan a la sociedad de que este modelo de ajuste y destrucción del tejido productivo era inexorable”.

“En eso debemos ser muy claros: vamos a sumar a todos los que comprendan que estamos en la otra vereda de estas políticas económicas y de este proyecto de país que representa Milei”, remarcó.

Sobre las perspectivas del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof reconoció que habrá que “hacer un trabajo inmenso” porque el distrito “ha sido históricamente esquivo” a esa fuerza política.

“Por eso apuntamos a profundizar en los problemas reales. No podemos quedarnos únicamente en las condiciones de las veredas y las plazas: tenemos que discutir una estructura productiva y social distinta para la ciudad, y su rol como capital de una Argentina que abrace un proyecto federal e inclusivo”, indicó.

Por último, Kicillof resaltó: “Cuando se habla de la tolerancia a las políticas nacionales y del apoyo que aún tiene Milei, debemos comprender que mucho de eso tiene que ver con lo que hacemos nosotros como oposición”.

“El Movimiento Derecho al Futuro tiene la vocación de construir una alternativa que no sólo permita cerrar este ciclo, sino sobre todo abrir otro que sea mucho mejor”, señaló.