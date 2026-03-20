'La vuole nera': la Selección Argentina presentó su nueva camiseta suplente de cara al Mundial

La Selección argentina presentó su nueva camiseta suplente para el Mundial 2026, con un diseño que rompe con la tradición reciente y apuesta por una estética más audaz.

La nueva casaca alternativa tiene como base el color negro, acompañado por gráficos en tonos azules que remiten al fileteado porteño, un guiño cultural distintivo. Los detalles, como el escudo, los logos y vivos, aparecen en blanco, generando contraste y manteniendo una identidad vinculada a los colores históricos del equipo. Además, incorpora elementos simbólicos en la parte trasera, como el Sol de Mayo, reforzando la identidad nacional.

El lanzamiento confirma un anticipo que ya circulaba: Argentina volverá a utilizar una camiseta negra como alternativa, algo poco habitual en su historia reciente.

Más allá de este nuevo modelo, la historia de camisetas suplentes del seleccionado muestra varios antecedentes en los que se abandonaron el celeste y el blanco tradicionales. A lo largo de distintas décadas, Argentina recurrió a colores alternativos para diferenciarse de sus rivales o para innovar en diseño.

Uno de los casos más recordados es el azul oscuro, utilizado en varios Mundiales, como en 1986, cuando el equipo de Diego Maradona levantó la Copa del Mundo. También hubo versiones en azul más intenso o marino en distintas competencias. Y en 1982, totalmente blanca.

En otras ocasiones, la selección utilizó camisetas negras, como en el ciclo previo al Mundial de Rusia 2018, marcando una línea estética más moderna. Para el 2022, era violeta.

Más atrás en el tiempo, aunque de manera excepcional, se utilizaron camisetas completamente distintas al patrón habitual, respondiendo a necesidades reglamentarias o circunstancias específicas de los partidos.