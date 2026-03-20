Decidió prenderse fuego frente a la empresa donde trabaja por deuda salarial: está grave

Anuncian más paros en la UNLP: qué días estarán complicadas las clases en facultades y colegios
Anuncian más paros en la UNLP: qué días estarán complicadas las clases en facultades y colegios
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar en La Plata
Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country
El campeón, la altura de Medellín y un debutante: la actualidad de Flamengo, DIM y Cusco, rivales de Estudiantes en la Copa
Viernes nublado en La Plata y avanza una tormenta: para cuándo se espera
Para hacer la VTV, ahora primero hay que pagar varios días antes: trámite obligatorio y online
Este finde XXL se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
De La Plata al GBA: Óptica VEO sumó una nueva sede y afianza su liderazgo con cinco sucursales
Un motociclista fracturado y hospitalizado tras fuerte choque en el Camino Centenario
Irán confirmó la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria
La sobreprotección, un problema familiar: cuando cuidar demasiado también puede dañar
'La vuole nera': la Selección Argentina presentó su nueva camiseta suplente de cara al Mundial
Lo que la pandemia nos dejó: las marcas en La Plata a 6 años del inicio de la cuarentena
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
Operativo en dos escribanías de La Plata por supuestos terrenos "flojos" de papeles
“Un clan funesto”: cómo operaba la peligrosa banda narco que cayó en La Plata
Filtran chats de un ex mano derecha de Toviggino y un árbitro por presunto arreglo de partidos
Milei habló de una “carnicería mediática” contra su Gobierno, criticó a la oposición y los “empresaurios”
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 20 de marzo
"El barrio fue tomado": desesperado reclamo de los vecinos por la Zona Roja
El guiño futbolero de Cami Homs : su hijo con De Paul, con la camiseta de Estudiantes
VIDEO. Edelap dejó a media Ciudad sin agua y hubo bronca entre los vecinos
Actividades: danzas, talleres de arte, concurso de escritura, acrobacia en tela
Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un hombre de 36 años se prendió fuego frente a una empresa en Rosario para reclamar el pago de una deuda salarial y permanece internado en grave estado.
El episodio ocurrió en el ingreso de un predio ubicado en la zona oeste de la ciudad, sobre la avenida Provincias Unidas al 3200. Según la reconstrucción del caso, el trabajador se presentó en el lugar con un bidón de combustible y un encendedor, y se atrincheró en una garita de seguridad mientras exigía el cobro de dinero que, según denunció, le adeudaban desde hacía meses por tareas como vigilador tercerizado.
Personal policial, bomberos y una ambulancia acudieron tras el alerta e intentaron negociar para evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, en medio del operativo, el hombre se roció con combustible y se prendió fuego. Las llamas se expandieron rápidamente y también provocaron heridas leves en al menos tres efectivos que intervenían en el lugar.
Tras el hecho, fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y quemaduras de gravedad.
De acuerdo a las primeras versiones, el reclamo del hombre estaba vinculado a una deuda por trabajos realizados, aunque desde la empresa sostuvieron que el pago ya había sido efectuado. La investigación continúa para determinar las circunstancias del caso
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí