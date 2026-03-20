Decidió prenderse fuego frente a la empresa donde trabaja por deuda salarial: está grave

Un hombre de 36 años se prendió fuego frente a una empresa en Rosario para reclamar el pago de una deuda salarial y permanece internado en grave estado.

El episodio ocurrió en el ingreso de un predio ubicado en la zona oeste de la ciudad, sobre la avenida Provincias Unidas al 3200. Según la reconstrucción del caso, el trabajador se presentó en el lugar con un bidón de combustible y un encendedor, y se atrincheró en una garita de seguridad mientras exigía el cobro de dinero que, según denunció, le adeudaban desde hacía meses por tareas como vigilador tercerizado.

Personal policial, bomberos y una ambulancia acudieron tras el alerta e intentaron negociar para evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, en medio del operativo, el hombre se roció con combustible y se prendió fuego. Las llamas se expandieron rápidamente y también provocaron heridas leves en al menos tres efectivos que intervenían en el lugar.

Tras el hecho, fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y quemaduras de gravedad.

De acuerdo a las primeras versiones, el reclamo del hombre estaba vinculado a una deuda por trabajos realizados, aunque desde la empresa sostuvieron que el pago ya había sido efectuado. La investigación continúa para determinar las circunstancias del caso