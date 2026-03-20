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Policiales |Investigan la presunta comercialización de lotes flojos de papeles

Operativo en dos escribanías platenses

Operativo en dos escribanías platenses
20 de Marzo de 2026 | 03:08
Edición impresa

La investigación por la presunta comercialización de lotes flojos de papeles en La Plata sumó dos nuevos registros en las últimas horas.

Según pudo saber este diario, la Justicia ordenó una serie de medidas clave para avanzar en el esclarecimiento de una serie de maniobras sospechadas de ilegalidad con la venta de terrenos.

En concreto, ahora se solicitó la presentación de documentación y efectos al registro notarial ubicado en la calle 46 entre 5 y 6, así como también en una oficina del rubro de 51 entre 15 y 16.

La semana pasada hubo 16 allanamientos a desarrolladores, inmobiliarias y escribanías, que podrían estar vinculadas al objeto procesal de la pesquisa.

En esta oportunidad, de acuerdo a voceros del caso, se secuestró material documental de interés para el avance de la pesquisa, que ahora tendrá que ser analizado para determinar si reviste valor probatorio y sirven de elementos de cargo para sostener eventuales imputaciones.

Las órdenes efectuadas por agentes de la DDI local apuntan a la obtención de boletos de compraventa, escrituras, planos, recibos de pago y todo otro soporte vinculado al negocio inmobiliario.

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El cuestionamiento es que muchos de esos predios no acreditaron los requisitos normativos para su desarrollo habitacional.

 

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