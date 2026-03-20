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La Ciudad |Otra jornada de reclamos por una falla eléctrica

Edelap dejó a media Ciudad sin agua y hubo bronca entre los vecinos

Una corte de luz dejó fuera de servicio una usina, denunció ABSA. Malestar de los afectados por la falta de respuestas y soluciones

20 de Marzo de 2026 | 02:09
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La empresa distribuidora de electricidad en La Plata, Edelap, volvió a quedar en el centro de las críticas tras dejar a media ciudad sin agua a raíz de una falla eléctrica que paralizó una usina de Aguas Bonaerenses (ABSA), lo que desató múltiples quejas de vecinos de distintos barrios, que se encontraron con baja presión o directamente sin servicio.

La situación generó fuerte malestar y reavivó los cuestionamientos por el impacto de las reiteradas fallas en el suministro eléctrico en la vida cotidiana de los platenses. A lo largo del verano, prácticamente no hubo día sin un corte.

El primer reclamo que recibió este diario llegó desde la zona de 17 entre 73 y 74, donde una vecina denunció la falta de agua en toda la cuadra. Con el correr de la mañana, usuarios de distintos puntos de la Ciudad comenzaron a reportar problemas similares en el suministro.

En Barrio Monasterio, Villa Elvira, Susana denunció que “no tenemos ni una gota de agua” y cuestionó que “encima ABSA quería aplicar un aumento del 100 por ciento en la tarifa en abril y mayo”.

zona de guerra

En ese mismo barrio, a la altura de 72 entre 12 y 13, otro frentista señaló que estaban sin agua y protestó: “Vivimos con baja presión y encima cortan la luz, lo que hace todo peor. Parece una ciudad en guerra”, lamentó José Jorge.

En el casco urbano también estallaron las quejas. Desde Plaza España, en la zona de 7 y 66, varios vecinos expresaron su bronca a este diario. “Estamos sin una gota de agua desde las 6 de la mañana. Un día nos cortan la luz y otro día nos quedamos sin agua por un corte de luz. Es insoportable la situación”, denunció Claudia.

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El drama de las canillas secas también se repetía en 68 entre 1 y 2, en 2 y 69, en 2 y 64 y en 72 y 120.

A pocas cuadras de allí, en 16 y 68, en el barrio Meridiano V, los residentes se quejaron porque el día anterior habían tenido baja presión de agua y ayer directamente no salía ni una gota. “Queremos saber qué sucede porque ABSA no avisa nada”, sostuvo un frentista.

También se hicieron sentir los reclamos en 64 y 116 y en los alrededores de 64 y 119, en el barrio El Mondongo.

Silvia, vecina de la zona de la Terminal de Ómnibus en 4 y 42, denunció que estaban sin agua desde la madrugada y cuestionó que no se hubiera informado rápidamente sobre la situación, como para tomar recaudos en cada casa.

En la zona Norte también se hizo sentir el malestar. “Somos de la zona de la Plaza La Emilia -473 y 132 bis- estamos sin una gota de agua”, dijo Manuel de City Bell, quien además se quejó por la falta de información.

Asimismo, vecinos de 60 y 142, en Los Hornos, formularon reiteradas quejas por la falta de presión en las canillas, una situación que -según advirtió un frentista- se viene repitiendo y complica las tareas cotidianas en los hogares.

Desde la Mesa Vecinal del Agua se comunicaron con este diario para denunciar: “Desde ayer -por el miércoles- tenemos casos de baja presión en distintos puntos de la Ciudad. Hay barrios como en Monasterio e Hipódromo en donde hay un hilito de agua que no es suficiente”.

El motivo del corte

Ante las quejas de los usuarios, ABSA fue la encargada de explicar que el corte fue por una falla en el suministro eléctrico que presta Edelap. En ese sentido, indicaron que, a raíz de un corte de energía, se vio reducido el bombeo en la Estación Elevadora de Agua Bosque, en La Plata, y que personal de la empresa eléctrica se encontraba trabajando para resolver el inconveniente. Como consecuencia, se registró baja presión en toda la zona de influencia de la usina.

Por su parte, desde Edelap se consignó, ante la consulta de EL DIA, que “hubo una salida de servicio zonal que afectó la estación de ABSA. Cuando se normalizó el suministro, la planta no se energizó y fue necesario enviar una cuadrilla a evaluar la situación puntual de la misma. Esto provocó que estuvieran un tiempo prolongado sin suministro a diferencia de la zona que recuperó el servicio en menor tiempo”.

Somos de la zona de la Plaza La Emilia, en la calle 473 y 132 bis. Estamos sin una gota de agua y nadie informa nada”

Manuel Vecino de City Bell

Vivimos con baja presión y encima cortan la luz, lo que hace todo peor. Parece que vivimos en una ciudad en guerra”

José Vecino de Villa Elvira

 

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la planta de 52 y 120 fue afectada por un corte de luz / el dia

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