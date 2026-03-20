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Policiales |Tenía presencia en distintos barrios de la Ciudad

“Un clan funesto”: golpe a una estructura narco en La Plata

La Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado lanzó una redada de 13 allanamientos, que finalizó con nueve detenidos, entre ellos el jefe de la banda. Secuestraron armas, drogas, dinero y celulares

“Un clan funesto”: golpe a una estructura narco en La Plata

Los elementos secuestrados durante en el megaoperativo antidrogas desarrollado en la Ciudad / EL DIA

20 de Marzo de 2026 | 03:13
Edición impresa

Personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía bonaerense tenía en la mira hace tiempo a una organización narco en La Plata de un entramado estricto y eficiente, compuesta por personas con lazos sanguíneos y afinidades familiares, haciendo de ello impermeable a la divulgación de su accionar. Sin embargo, algo se salió de sus carriles, que permitió a los investigadores “empezar a caminar” el negocio y sus ramificaciones con el objetivo de recabar prueba y lanzar un golpe al corazón de la banda. Ese golpe llegó en las últimas horas.

De acuerdo a la información oficial, se tenía certeza de los inmuebles donde residían los componentes de esta estructura criminal, muchos de ellos ostentosos, sus guaridas y lugares de paso, altamente propicios para la actividad, ya que contaban con rápido acceso a rutas y autopistas, facilitando así las tareas de circulación, actos preparativos, tareas de inteligencia y hasta fugas.

Por eso, con apoyo de distintas unidades tácticas, tales como el GAD, Grupo Halcón e Infantería, apoyados en recursos tecnológicos avanzados (drones), se lanzaron 16 allanamientos, que terminaron con nueve detenidos, entre ellos el cabecilla de la organización, más el secuestro de 4 kilos de cocaína, entre compactada y fraccionada; 31 kilos de marihuana, entre plantas y material fraccionado; cuatro armas de fuego, una de ellas sustraída a personal policial; 33 municiones de diversos calibres; 802.280 pesos y diversos elementos de interés como balanzas, elementos de corte y teléfonos celulares.

Las medidas judiciales fueron autorizadas por el juez de garantías Juan Pablo Masi, a requerimiento del fiscal Hugo Tesón.

“El clan funesto” “Clan Funes” se encontraba plenamente consolidado en distintos barrios, principalmente en Villa Sicardi, San Carlos, Altos de San Lorenzo y La Unión.

La situación detectada era realmente muy grave, ya que los delincuentes habían logrado insertarse en el entramado social generando puntos de venta activos, circulación constante de consumidores, naturalización del narcomenudeo y riesgo directo para vecinos y familias.

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El principal acusado tiene 50 años, mientras que otros miembros se dedicaban a la logística, distribución y delivery o a manejar la comercialización y los puntos de expendio.

Fuentes seguras mencionaron que “el líder utilizaba incluso el domicilio de su propia progenitora como centro de acopio, fraccionamiento y distribución, evidenciando el grado de consolidación y naturalización del delito dentro del núcleo familiar”.

Sin dudas, los jóvenes y componentes de sectores más vulnerables fueron los más afectados por su arraigada presencia territorial.

 

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