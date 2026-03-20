“Un clan funesto”: golpe a una estructura narco en La Plata

VIDEO. Edelap dejó a media Ciudad sin agua y hubo bronca entre los vecinos
Lo que el aislamiento nos dejó: a seis años del inicio de la cuarentena
Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima
De La Plata al GBA: Óptica VEO sumó una nueva sede y afianza su liderazgo con cinco sucursales
Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country
A más del 50% de los industriales les preocupa los problemas financieros
Sesión especial de homenajes en la exsede de la Comisaría Quinta
Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo
El consumo de carne se desplomó y cayó al nivel más bajo en 20 años
Subastan obras de Arrigoni a beneficio del Hospital de Niños
Desde el miércoles 25 los bancos pasan a atender al público de 10 a 15
Presentación del libro “La llorería” en la Federación de Instituciones
Actividades: danzas, talleres de arte, concurso de escritura, acrobacia en tela
Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado lanzó una redada de 13 allanamientos, que finalizó con nueve detenidos, entre ellos el jefe de la banda. Secuestraron armas, drogas, dinero y celulares
Personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía bonaerense tenía en la mira hace tiempo a una organización narco en La Plata de un entramado estricto y eficiente, compuesta por personas con lazos sanguíneos y afinidades familiares, haciendo de ello impermeable a la divulgación de su accionar. Sin embargo, algo se salió de sus carriles, que permitió a los investigadores “empezar a caminar” el negocio y sus ramificaciones con el objetivo de recabar prueba y lanzar un golpe al corazón de la banda. Ese golpe llegó en las últimas horas.
De acuerdo a la información oficial, se tenía certeza de los inmuebles donde residían los componentes de esta estructura criminal, muchos de ellos ostentosos, sus guaridas y lugares de paso, altamente propicios para la actividad, ya que contaban con rápido acceso a rutas y autopistas, facilitando así las tareas de circulación, actos preparativos, tareas de inteligencia y hasta fugas.
Por eso, con apoyo de distintas unidades tácticas, tales como el GAD, Grupo Halcón e Infantería, apoyados en recursos tecnológicos avanzados (drones), se lanzaron 16 allanamientos, que terminaron con nueve detenidos, entre ellos el cabecilla de la organización, más el secuestro de 4 kilos de cocaína, entre compactada y fraccionada; 31 kilos de marihuana, entre plantas y material fraccionado; cuatro armas de fuego, una de ellas sustraída a personal policial; 33 municiones de diversos calibres; 802.280 pesos y diversos elementos de interés como balanzas, elementos de corte y teléfonos celulares.
Las medidas judiciales fueron autorizadas por el juez de garantías Juan Pablo Masi, a requerimiento del fiscal Hugo Tesón.
“El clan funesto” “Clan Funes” se encontraba plenamente consolidado en distintos barrios, principalmente en Villa Sicardi, San Carlos, Altos de San Lorenzo y La Unión.
La situación detectada era realmente muy grave, ya que los delincuentes habían logrado insertarse en el entramado social generando puntos de venta activos, circulación constante de consumidores, naturalización del narcomenudeo y riesgo directo para vecinos y familias.
LE PUEDE INTERESAR
Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas
El principal acusado tiene 50 años, mientras que otros miembros se dedicaban a la logística, distribución y delivery o a manejar la comercialización y los puntos de expendio.
Fuentes seguras mencionaron que “el líder utilizaba incluso el domicilio de su propia progenitora como centro de acopio, fraccionamiento y distribución, evidenciando el grado de consolidación y naturalización del delito dentro del núcleo familiar”.
Sin dudas, los jóvenes y componentes de sectores más vulnerables fueron los más afectados por su arraigada presencia territorial.
Los elementos secuestrados durante en el megaoperativo antidrogas desarrollado en la Ciudad / EL DIA
Personal de Delitos Complejos y una división especial de apoyo / EL DIA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí