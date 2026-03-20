Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas

Por estas horas, el alivio empieza a abrirse paso. No fue otro caso como el de Loan ni como el de Lian, desapariciones que aún siguen sin respuestas. Esta vez, la historia tuvo un desenlace distinto: la nena de 2 años que había desaparecido en Córdoba fue encontrada con vida tras casi un día entero de angustia, rastrillajes y una búsqueda contrarreloj que mantuvo en vilo a toda la Argentina.

La menor -a quien identificaremos como E.P.L. para resguardar su identidad- apareció sola, en medio de un descampado cercano al río en la ciudad de Cosquín. Fueron dos policías motorizados quienes, en una zona que ya había sido rastrillada, se toparon con la escena inesperada: la nena se les cruzó, se quedó quieta y pidió agua. Ese instante puso fin a casi 22 horas de mucha desesperación.

El hallazgo de la nena se produjo a unos 400 metros de su casa, en un sector de pastizales que ya había sido revisado durante el operativo. Esa sola circunstancia abre uno de los principales interrogantes de la causa: ¿cómo llegó hasta allí y por qué no fue vista antes?

Las primeras imágenes que se conocieron a través de voceros muestran a la pequeña contenida, abrazada por la fiscal de la causa, mientras era asistida por efectivos policiales. Según confirmaron fuentes judiciales, se encuentra en buen estado de salud, aunque presentaba una lesión leve en el rostro, a la altura del entrecejo. Tras el dramático hallazgo, la menor fue trasladada al Hospital Domingo Funes junto a su madre, donde se le realizaron estudios de rigor.

el alivio no borra las dudas

La fiscal Silvana Pen, a cargo la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín, fue clara: por el momento no hay detenidos, no hay sospechosos y no se descarta ninguna hipótesis. “La nena apareció sola entre los pastizales y no se encontraron otras personas en el lugar”, sostuvo. Además, Pen confirmó que “no hay indicios de abuso”, aunque remarcó que la investigación está en pleno desarrollo.

En paralelo, la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante el lapso en el que la menor estuvo desaparecida. Se analizan celulares del entorno familiar, cámaras de seguridad y relatos de vecinos. También se busca establecer si alguien pudo haber intervenido.

Las sospechas, aunque sin sustento firme hasta el momento, giraron en torno a distintas posibilidades. Incluso, la familia apuntó hacia un circo que se encontraba en las inmediaciones y que se retiró del lugar el mismo día de la desaparición. Sin embargo, no hay elementos que vinculen a sus integrantes con el caso.

El dato que inquieta a los investigadores es otro: la distancia y las condiciones en las que fue hallada la menor hacen difícil pensar que haya llegado por sus propios medios. La niña, según relató su madre, estaba descalza y sin pañales al momento de desaparecer.

“Es muy difícil que haya recorrido esa distancia sola”, deslizó uno de los funcionarios que sigue de cerca la causa.

Así funcionó el Alerta Sofía

Todo comenzó el miércoles por la tarde, cuando la madre advirtió la ausencia de la nena en su casa. Según su relato, fue cuestión de segundos: estaba preparando el almuerzo, salió a buscarla y ya no estaba.

La denuncia activó de inmediato la Alerta Sofía, un sistema de emergencia que implica la difusión masiva del caso y la articulación de fuerzas de seguridad a nivel nacional. En pocas horas, más de 250 efectivos, drones, perros rastreadores y brigadas especiales se desplegaron en la zona.

Los rastrillajes se extendieron durante la noche, con tecnología de visión térmica y recorridas intensivas. La urgencia no era menor: el paso del tiempo es determinante en este tipo de casos. El recuerdo de otras desapariciones recientes, aún sin resolver, sobrevoló la búsqueda. El caso de Loan Peña, el niño de Corrientes que sigue sin aparecer, y el de Lian Flores Soraide, desaparecido en Córdoba en 2025, reaparecieron como fantasmas inevitables en cada hora que pasaba.

Por eso, el desenlace tuvo un impacto emocional inmediato. Sin embargo, lejos de cerrar el caso, el hallazgo abre una nueva etapa. Ahora, el foco está puesto en entender qué ocurrió realmente. Por ahora, lo único claro es que E.P.L. volvió con su familia. Y que, esta vez, la historia no terminó en tragedia.