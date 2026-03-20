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Deportes |El plantel llegó cerca de la medianoche

Gimnasia vs Atlético Tucumán | Un viaje con retraso y la lista con la sorpresa de tres arqueros

Gimnasia vs Atlético Tucumán | Un viaje con retraso y la lista con la sorpresa de tres arqueros

patricio Schroeder

20 de Marzo de 2026 | 02:16
Edición impresa

Con algunas complicaciones en el horario de salida del vuelo hacia la provincia de Tucumán (hubo una reprogramación aérea), los jugadores y el cuerpo técnico de Gimnasia llegaron cerca de la medianoche de ayer, e inmediatamente se hospedaron el Hotel Hilton, ubicado en la zona céntrica de la ciudad.

De acuerdo a lo que se informó, la delegación tenía previsto emprender el viaje a las 17:50, el horario original, pero fue reprogramado por la aerolínea Flybondi, lo que generó una alteración en la hoja de ruta del grupo.

Finalmente, la salida se postergó durante tres horas, por lo que la delegación mens sana partió desde Aeroparque a las 20:15 (1 hora y 55 minutos de vuelo).

Tras pisar suelo tucumano, los jugadores y el cuerpo técnico se hospedaron inmediatamente en el Hotel Hilton, a la espera del partido de esta noche ante Atlético, que se jugará desde las 21 en el Monumental José Fierro.

Tras la práctica de ayer por la mañana en Abasto, el entrenador Fernando Zaniratto dio a conocer la lista de jugadores que ya se encuentran en el norte argentino, con la novedad de que se incluyeron tres arqueros. Sí, la nómina está conformada por Máximo Cabrera (debutará de manera oficial), y los arqueros juveniles Patricio Schroeder y Agustín Ayala (categoría 2008).

Además de los titulares que juegan esta noche como Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Augusto Max, Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Nicolás Barrios Schelotto, Marcelo Torres y Manuel Panaro, la delegación mens sana se completa con los siguientes nombres y apellidos: Juan Cruz Cortazzo, Gonzalo Errecalde, Matías Melluso, Mateo Seoane, Diego Mastrángelo, Santiago Villarreal, Franco Torres, Maximiliano Zalazar, Juan José Pérez y Agustín Auzmendi.

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Quedaron fuera de la convocatoria (con relación al partido anterior ante Independiente Rivadavia) Gonzalo González, Jeremías Merlo y Jorge De Asís.

Tras el partido ante Atlético, el plantel descansará en Tucumán y pegará la vuelta recién el sábado en horas de la mañana.

 

 

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