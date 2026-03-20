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Policiales |Estudios de laboratorio habrían detectado salmonella en la víctima

Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar

Una pareja se descompuso luego de ingerir el alimento comprado por Plaza Rocha. Los llevaron al San Martín, donde el hombre falleció

Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar

Los intoxicados llegaron al hospital San Martín. Uno murió / web

20 de Marzo de 2026 | 03:11
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Una cena cotidiana terminó envuelta en un inquietante manto de misterio en La Plata. Todo por el consumo de un alimento en aparente mal estado. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir EL DIA de esta increíble historia, quienes estaban sentados a la mesa, un hombre y una mujer, acababan de colocar la tortilla que habían comprado en un local gastronómico de la zona de Plaza Rocha, cerca de su domicilio. Minutos después, tras probar la comida, sintieron una fuerte descompostura y terminaron internados en el hospital San Martín. El saldo fue trágico.

Es que las náuseas intensas y las ganas de vomitar, dejaron de ser un malestar pasajero para escalar rápidamente y derivar en la urgencia médica.

No se sabe si fue por sus propios medios, en un vehículo de alquiler o con ayuda de un tercero, que la pareja se desplazó hasta el citado centro asistencial, donde quedó internada en observación y para los estudios de rigor. Pero el cuadro del hombre, que tenía comorbilidades previas, se agravó con el correr de las horas.

La noche del miércoles, inesperadamente, trajo la peor noticia: no logró resistir.

Detrás del desenlace, los estudios de laboratorio arrojaron un dato clave y alarmante: la supuesta presencia de salmonella, una bacteria que puede resultar especialmente peligrosa -e incluso mortal- en personas con patologías de base.

En este caso, la víctima padecía, entre otros, problemas coronarios.

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La sospecha apunta a la tortilla y no se descarta que el huevo haya estado crudo o en mal estado.

La mujer, en tanto, logró recuperarse y ya recibió el alta médica, en lo que muchos describen como un verdadero milagro.

Por ahora, el caso se mueve en una zona gris. No hay intervención policial y se desconoce si la familia avanzará con una denuncia, que permita impulsar una investigación formal.

Mientras tanto, el dolor domina la escena y las preguntas quedan suspendidas en el aire, sin respuestas claras.

Ayer inhumaron los restos del hombre fallecido, del cual EL DIA preserva sus datos, a la espera de la decisión del entorno sobre las medidas a adoptar.

La angustia y el dolor dominan por ahora la escena, pero también una fuerte indignación, ya que el comercio apuntado debería revisar sus normas sanitarias y hasta recibir exhaustivos controles bromatológicos por parte de las autoridades.

La salmonelosis es una de las intoxicaciones más comunes en los humanos, junto a la shigelosis y el síndrome urémico hemolítico por escherichia coli. La salmonelosis es provocada por la bacteria salmonella y está estrechamente ligada con la ingesta de ciertos alimentos sin adecuada preparación.

“Se trata de una bacteria que causa una gastroenteritis o infección gastrointestinal. Se manifiestan con fiebre, dolor abdominal, diarrea y en algunos pacientes, sobre todo en los más chiquitos, ancianos o personas inmunosuprimidas, las consecuencias de una infección así pueden ser potencialmente graves, con alta deshidratación”, expresó un especialista.

“Es frecuente en la carne vacuna y de ave, huevos de gallina y pato, leche y productos lácteos, pescados y camarones (por agua contaminada con heces), aderezo preparado con huevo no pasteurizado, frutas y verduras (no lavadas correctamente), entre otras. De todos estos, los más frecuentes son los huevos”, agregó.

 

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