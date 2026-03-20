Actividades: danzas, talleres de arte, concurso de escritura, acrobacia en tela

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En el Club Atlético Abastense (520 y 208) comenzaron las clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 221 481-4336.
La Peña de las Bellas Artes inscribe para sus talleres de pintura, dibujo, pastel, acuarela, cerámica, historieta, figura humana, memoria y seminario de música en el cine (Nino Rota-El Padrino). Consultas de 14.30 a 17.30 al 221 541 9125.
Desde el 4 de mayo y hasta el 7 de agosto estará abierta la convocatoria a la 6ª Edición de “Alumnit@s, Argentina te Escuchamos”, el concurso nacional de escritura dirigido a niñas y niños de entre 10 y 15 años de toda Argentina, que también cuenta con participación internacional. A la vez, está abierto a la participación de abuelas y abuelos, posibilitando el intercambio generacional y enriqueciendo los escritos. Se propone abordar historias del país que conecten conmitos, leyendas, héroes regionales e historias personales sobre su pasión por el deporte. Informes e inscripción: https://eokprod.com/alumnits-6ta-edicion/ .
En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, para niños y adolescentes. Informes: 221 604-0235.
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