Reclamo por despidos en una empresa de La Plata

En medio de la crisis que atraviesa nuestro país, siendo la construcción uno de los sectores más golpeados, esta vez le tocó a varios trabajadores de una empresa platense.

Se trata de la firma Fanelli, donde se denunció el despido con causa de tres empleados, en un contexto que generó tensión y reclamos por parte de trabajadores y sectores sindicales. Según un comunicado difundido en las últimas horas, los cesanteados habrían tenido participación en la organización gremial dentro de la empresa.

De acuerdo al mismo documento que accedió EL DÍA, dos de los trabajadores despedidos se habían presentado como delegados y habían notificado formalmente a la empresa. En ese marco, sostienen que las desvinculaciones responden a una represalia vinculada a su actividad sindical y a denuncias previas por presunto hostigamiento laboral.

En ese sentido, señalaron que días atrás se había realizado una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por situaciones de persecución laboral y gremial. Además, indicaron que la empresa se encuentra atravesando una instancia de conciliación obligatoria vigente hasta el 20 de abril.

Desde los sectores que impulsan el reclamo consideran que no se trata de hechos aislados, sino de una situación que afecta la organización interna de los trabajadores. Por este motivo, exigen la reincorporación de los despedidos y el cese de las medidas que califican como persecutorias.

En paralelo, convocaron a una concentración y protesta frente a la planta ubicada en avenida 66 entre 177 y 179 de La Plata, prevista para las 16 horas, con el objetivo de visibilizar el conflicto.

Hasta el momento, no trascendió una postura oficial de la empresa sobre lo ocurrido.