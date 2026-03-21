Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Dolor y reclamo en el juicio por Johana Ramallo en La Plata: declaró su madre y pidieron imputar por femicidio a dos acusados

Dolor y reclamo en el juicio por Johana Ramallo en La Plata: declaró su madre y pidieron imputar por femicidio a dos acusados
21 de Marzo de 2026 | 14:40

Escuchar esta nota

El juicio por los delitos vinculados a la muerte de Johana Ramallo sumó una jornada de fuerte impacto emocional en los tribunales de La Plata, donde declaró su madre, Marta Ramallo, en un testimonio atravesado por el dolor y duras críticas al accionar judicial.

Durante su exposición, la mujer no pudo contener el llanto y protagonizó uno de los momentos más conmovedores del debate oral. Su relato repasó tanto la búsqueda de su hija como el posterior hallazgo de sus restos, y apuntó contra las demoras y falencias en la investigación.

La audiencia se desarrolló luego de que la semana pasada debiera suspenderse su declaración, cuando Marta Ramallo se descompensó antes de poder brindar testimonio.

Pedido clave: ampliar la imputación a femicidio

En paralelo, la querella solicitó un cambio central en la causa. El abogado Ignacio Fernández Camillo pidió que se amplíe la imputación a femicidio para dos de los acusados: Carlos Rodríguez, alias “El Cabezón”, y Miguel Ángel D’Uva Razzari, conocido como “El Ruso”.

Ambos están actualmente procesados por encubrimiento calificado, pero desde la representación de la familia sostienen que su participación habría sido mucho más relevante dentro del entramado delictivo que operaba en la zona donde desapareció la joven.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Escándalo durante un operativo en la zona oeste de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

"Iba caminando y se le cayó encima": un árbol aplastó a una mujer y se salvó de milagro en La Plata

De acuerdo a la hipótesis fiscal, los imputados tenían control territorial, lo que podría implicar una responsabilidad directa en el crimen.

Rechazo de la fiscalía y tensión en el juicio

Sin embargo, el planteo de la querella no fue acompañado por la fiscal general, quien se opuso a modificar la calificación legal. La postura fue respaldada también por las defensas de los imputados, que rechazaron el pedido.

La discusión sobre la figura penal aparece como uno de los ejes más sensibles del juicio, ya que una eventual imputación por femicidio implicaría un cambio sustancial en el proceso y en las posibles condenas.

Un caso emblemático atravesado por el reclamo de justicia

El caso de Johana Ramallo, desaparecida el 26 de julio de 2017, se convirtió en un emblema en la región, marcado por denuncias sobre redes de explotación sexual, complicidades y demoras en la investigación.

En ese contexto, la declaración de su madre volvió a poner en primer plano el reclamo de justicia y dejó expuesto, una vez más, el profundo impacto humano detrás del expediente judicial.

Mientras el juicio avanza, la atención está puesta en cómo resolverá el tribunal los planteos de las partes, en especial el pedido de cambio de imputación, que podría modificar el rumbo del proceso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Marcos Conigliaro: el adiós a un caballero y campeón del mundo con Estudiantes

Confirmado: días y horarios de los partidos de Estudiantes en la Copa Libertadores

VIDEO.- Gimnasia: una derrota que dejó preocupación

El paso de la tormenta por La Plata: la zona donde más agua cayó, 80 milímetros en dos horas

"¡Otra vez no!": nuevo corte de agua afectaba este sábado a gran parte de La Plata

Dejó de tener dos “caras” y se quedó con la peor; noche negra en Tucumán

Medina define el equipo para jugar ante el Ferroviario

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Escándalo durante un operativo en la zona oeste de La Plata

"Iba caminando y se le cayó encima": un árbol aplastó a una mujer y se salvó de milagro en La Plata

Choque y corte en Camino Belgrano a la altura de la República de los Niños

Tortilla bajo investigación en La Plata: la trama de una posible intoxicación fatal
Espectáculos
Murió el baterista de Los Piojos, mientras ensayaba en una escuela de percusión
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
El regreso de BTS: un show para millones y nuevo disco
Alfano pide pista: negocia su ingreso a “GH”
La Ciudad
El paso de la tormenta por La Plata: la zona donde más agua cayó, 80 milímetros en dos horas
Inminente alerta por ciclogénesis en La Plata: prevén vientos de hasta 70 km/h para esta tarde
Docentes universitarios redoblan el conflicto: ADULP confirmó dos semanas de paro en abril
"Iba caminando y se le cayó encima": un árbol aplastó a una mujer y se salvó de milagro en La Plata
Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios
Deportes
Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV
Confirmado: días y horarios de los partidos de Estudiantes en la Copa Libertadores
Marcos Conigliaro: el adiós a un caballero y campeón del mundo con Estudiantes
VIDEO.- Gimnasia: una derrota que dejó preocupación
Dejó de tener dos “caras” y se quedó con la peor; noche negra en Tucumán
Información General
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo
El platense por adopción que hizo del tejo un apasionado viaje entre ciudades y amigos
Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Afirman que "sería un error histórico" que Argentina abandone la Organización Mundial de la Salud
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla