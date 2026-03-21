Dolor y reclamo en el juicio por Johana Ramallo en La Plata: declaró su madre y pidieron imputar por femicidio a dos acusados

El juicio por los delitos vinculados a la muerte de Johana Ramallo sumó una jornada de fuerte impacto emocional en los tribunales de La Plata, donde declaró su madre, Marta Ramallo, en un testimonio atravesado por el dolor y duras críticas al accionar judicial.

Durante su exposición, la mujer no pudo contener el llanto y protagonizó uno de los momentos más conmovedores del debate oral. Su relato repasó tanto la búsqueda de su hija como el posterior hallazgo de sus restos, y apuntó contra las demoras y falencias en la investigación.

La audiencia se desarrolló luego de que la semana pasada debiera suspenderse su declaración, cuando Marta Ramallo se descompensó antes de poder brindar testimonio.

Pedido clave: ampliar la imputación a femicidio

En paralelo, la querella solicitó un cambio central en la causa. El abogado Ignacio Fernández Camillo pidió que se amplíe la imputación a femicidio para dos de los acusados: Carlos Rodríguez, alias “El Cabezón”, y Miguel Ángel D’Uva Razzari, conocido como “El Ruso”.

Ambos están actualmente procesados por encubrimiento calificado, pero desde la representación de la familia sostienen que su participación habría sido mucho más relevante dentro del entramado delictivo que operaba en la zona donde desapareció la joven.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, los imputados tenían control territorial, lo que podría implicar una responsabilidad directa en el crimen.

Rechazo de la fiscalía y tensión en el juicio

Sin embargo, el planteo de la querella no fue acompañado por la fiscal general, quien se opuso a modificar la calificación legal. La postura fue respaldada también por las defensas de los imputados, que rechazaron el pedido.

La discusión sobre la figura penal aparece como uno de los ejes más sensibles del juicio, ya que una eventual imputación por femicidio implicaría un cambio sustancial en el proceso y en las posibles condenas.

Un caso emblemático atravesado por el reclamo de justicia

El caso de Johana Ramallo, desaparecida el 26 de julio de 2017, se convirtió en un emblema en la región, marcado por denuncias sobre redes de explotación sexual, complicidades y demoras en la investigación.

En ese contexto, la declaración de su madre volvió a poner en primer plano el reclamo de justicia y dejó expuesto, una vez más, el profundo impacto humano detrás del expediente judicial.

Mientras el juicio avanza, la atención está puesta en cómo resolverá el tribunal los planteos de las partes, en especial el pedido de cambio de imputación, que podría modificar el rumbo del proceso.