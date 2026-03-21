VIDEO.- La dueña de un comercio de Berisso resistió y echó a gritos a motochorros, uno disparó al huir

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Una comerciante de Berisso vivió un momento de extrema tensión cuando enfrentó a dos motochorros armados que intentaron asaltarla en su local. La mujer reaccionó a los gritos y logró frustrar el robo, aunque uno de los delincuentes efectuó un disparo antes de escapar.
El hecho ocurrió en un comercio del barrio El Carmen, ubicado en la esquina de 32 y 128, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.
Según se observa en las imágenes, los ladrones llegaron en moto, descendieron con los cascos puestos e ingresaron al local. Uno de ellos llevaba un arma en la mano. En ese momento, había al menos dos clientes dentro del comercio.
El asaltante armado se dirigió directamente hacia la dueña, que se encontraba en la caja, la amenazó e intentó quitarle el celular. Sin embargo, la mujer no se dejó amedrentar: reaccionó de inmediato, comenzó a gritarles, los insultó y hasta avanzó hacia ellos.
“Vení acá, hijo de puta”, se la escucha decir en el video, en medio de la tensión.
La actitud de la comerciante descolocó a los delincuentes, que desistieron del robo y salieron rápidamente del local. En la huida, uno de ellos disparó un arma de fuego, aunque afortunadamente no hubo personas heridas.
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