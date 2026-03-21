Dos hermanos, uno con largo frondoso prontuario, cayeron tras robar en un local del centro de La Plata

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Cuatro jóvenes fueron aprehendidos en La Plata luego de robar en un comercio del centro, pero el dato que más llamó la atención fue que dos de ellos son hermanos y uno contaba con un extenso historial delictivo y un pedido de captura activo.
El hecho ocurrió en un local de venta de accesorios ubicado en 7 entre 53 y 54, donde, según la denuncia de una joven de 18 años, los sospechosos ingresaron y sustrajeron una gorra.
Tras el alerta al 911, efectivos policiales desplegaron un operativo y lograron interceptar a los acusados a pocas cuadras, en la zona de 7 y 60. Allí fueron aprehendidos y se recuperó el elemento robado.
Entre los involucrados se encontraban dos hermanos menores de edad, de 16 y 17 años, ambos en situación de calle, junto a otros dos jóvenes de 20 y 22 años.
Al verificar sus datos, los investigadores constataron que el mayor de los hermanos tenía un pedido de captura activo por una causa de robo doblemente agravado, lo que derivó en su inmediata detención.
Fuentes del caso indicaron que el adolescente detenido acumula una larga lista de antecedentes por delitos contra la propiedad. Según registros oficiales, había sido demorado en reiteradas oportunidades durante los últimos años por hechos como tentativas de robo, hurtos y robos agravados, en distintas jurisdicciones de la ciudad.
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La reiteración de episodios y la corta edad del implicado vuelven a poner en debate la problemática de la reincidencia juvenil en la región.
En cuanto al resto de los implicados, la Justicia dispuso la libertad de los dos mayores, mientras que el hermano menor fue entregado a personal de Niñez.
El adolescente con pedido de captura, en tanto, quedó a disposición del fuero de responsabilidad penal juvenil y fue trasladado a un centro de recepción de menores.
La causa fue caratulada como “tentativa de hurto”, aunque el avance de la investigación podría derivar en nuevas imputaciones.
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