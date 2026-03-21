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Política y Economía |Ante la justicia

Más tironeos en la causa YPF con los demandantes

Más tironeos en la causa YPF con los demandantes
21 de Marzo de 2026 | 02:41
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La Justicia de Estados Unidos decidió suspender el proceso de discovery por el que los beneficiarios del juicio por YPF buscan cobrar parte de la sentencia por la estatización de la petrolera. La determinación fue celebrada por el gobierno argentino, pero despertó fuertes cuestionamientos por parte de los demandantes.

A grandes rasgos, el discovery busca detectar activos argentinos susceptibles para embargar y cobrar parte de la condena. La Justicia estadounidense dispuso ahora que esa instancia quedará en pausa hasta tanto no se resuelva la apelación primaria o de fondo, es decir, la discusión por el pago de los U$S16.000 millones.

Por eso, los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford, aseguraron que insistirán con su estrategia para cobrar el monto pautado por la sentencia. “La decisión tomada por el Segundo Circuito de suspender los procedimientos de presentación de pruebas no afecta nuestra búsqueda de restitución para los inversionistas de YPF ni nuestros esfuerzos por cobrar la sentencia de U$S16.000 millones que nos otorgó el Tribunal de Distrito”, señaló Armando Betancor, representante de los demandantes.

Además, sostuvo que la suspensión no tiene nada que ver con el fondo de la discusión judicial, sino que se refiere a la presentación de pruebas posterior a la sentencia.

“El incumplimiento por parte de Argentina de los estatutos de YPF fue una decisión desastrosa y de gran trascendencia que llevó a la quiebra a inversionistas en la Bolsa de Nueva York. En todos los niveles, los tribunales estadounidenses han actuado reconociendo este hecho fundamental, y creemos que esto continuará”, completó.

La Justicia de EE.UU. suspendió demandas contra la Argentina hasta que se resuelva la apelación por los U$S16.000 millones

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De acuerdo con lo que explicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, la medida solo alcanza a las causas vinculadas al proceso de discovery y el reclamo principal continúa.

“No se suspendieron todas las causas, solo se suspendió el tema de los discovery: sobre la búsqueda de oro, las reservas del BCRA, aviones de Aerolíneas Argentina. También se suspendió el tema del desacato y de sanciones a la Argentina”, dijo. Así, por ejemplo, queda paralizado el pedido de entrega de chats a funcionarios y exdirectivos del Ejecutivo.

Lo que no se suspendió es la apelación por la entrega de las acciones de la firma, que será tratada en una audiencia para presentar los argumentos a mediados de abril.

 

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