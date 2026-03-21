Milei, en un foro conservador de Hungría

El presidente Javier Milei mantendrá hoy a las 11 (las 7 de Argentina) una reunión con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

Más tarde, a las 12:10 (08:10 hora argentina), será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

En Budapest formará parte de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora). En ese foro, se reunirá con las autoridades locales, incluido al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda quedó definida por Presidencia, con varias actividades.

A a las 16:30 (12:30 en Argentina) Milei encabezará la intervención de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

La jornada continuará a las 19:00 (15:00 hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el Presidente también brindará unas palabras.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina este mismo sábado a las 20:30 (16:30 hora argentina). Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 09:00, cerrando así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.