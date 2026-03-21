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Deportes |Ambos partidos se jugarán en la bombonera

Confirmado: Mauritania enfrentará a la Selección y después vendrá Zambia

Confirmado: Mauritania enfrentará a la Selección y después vendrá Zambia

scaloni ya tiene los dos amistosos confirmados para este mes / x

21 de Marzo de 2026 | 03:32
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La Selección argentina ya tiene confirmado los dos rivales para la próxima fecha FIFA, y serán Mauritania y Zambia, dos selecciones de África que no lograron clasificarse para este Mundial.

Como quedó dicho, el primer encuentro se jugará el viernes que viene, mientras que el segundo amistoso será contra la selección de Zambia (confirmado anoche), que se disputará el 31 del corriente a partir de las 20:15, también en La Bombonera, lo que marcará la despedida del equipo argentino del país antes de enfocarse en la Copa del Mundo que comenzará en el mes de junio.

Inicialmente, la “Albiceleste” se iba a enfrentar con España en la Finalissima, en un encuentro que estaba previsto realizarse en Qatar. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones provocó que se suspendiera el partido de manera indefinida.

Luego se había anunciado un amistoso con Guatemala en La Bombonera, pero la selección centroamericana ya tenía pactado un partido con Argelia, en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes diferentes en la misma ventana internacional.

“La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera”, publicó AFA en la cuenta oficial de X en la Selección argentina.

Y agregó que mañana (por hoy) se darán a conocer día y precios de las entradas para que los hinchas puedan adquirir los tickets.

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Cuando el domingo la UEFA confirmó a través de un fuerte comunicado que la definición entre los campeones de América y Europa estaba suspendida, desde las oficinas de Viamonte agilizaron las gestiones para lograr cerrar un encuentro que sirviera como testeo a menos de tres meses del debut en la Copa del Mundo ante Argelia, en Kansas.

En paralelo, el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni ya tenía definido un plan alternativo para atacar la contingencia: entrenar en Ezeiza aun sin amistosos a la vista para que el grupo se reencontrara después de cuatro meses. A 88 días para el Mundial, técnico le urge volver a tener al grupo reunido, algo que no ocurre desde el amistoso ante Angola en Luanda.

MASTANTUONO Y PANICHELLI ESTARÁN EN EL AMISTOSO

Por otra parte, la AFA anunció que los jugadores Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli serán incluidos en la lista para la doble fecha FIFA de fines de marzo.

El mediocampista del Real Madrid y el delantero del Racing de Estrasburgo formarán parte de los seleccionados para los dos amistosos ante Mauritania el 27 de marzo y el otro, con rival a confirmar, el 31 del mismo mes.

“Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha”, publicó ayer la AFA en X.

Panichelli apenas disputó cuatro minuto con la camiseta de la Selección, cuando ingresó a los 86 en el triunfo por 2 a 0 ante Angola en el amistoso disputado el 13 de noviembre pasado.

Por otro lado, el ex River si tuvo encuentros oficiales, ya que debutó ante Chile en el triunfo por 1 a 0 por las Eliminatorias cuando ingresó a los 84 minutos, repitió el mismo procedimiento en la derrota por 1 a 0 ante Ecuador y fue titular en la goleada por 3 a 0 a Venezuela.

El segundo ensayo para la Scaloneta será ante Zambia, el 31 de este mes en la Bombonera

 

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