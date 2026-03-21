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Lanús pone a prueba al puntero e invicto Vélez

Dos de los mejores equipos del torneo Apertura se cruzan desde las 15:30 en el Amalfitani con promesa de buen partido

Lanús pone a prueba al puntero e invicto Vélez
21 de Marzo de 2026 | 03:36
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Vélez, el puntero absoluto e invicto del Grupo A, afrontará esta tarde un compromiso de alto riesgo, cuando a partir de las 15.30, en el estadio José Amalfitani, reciba la visita de Lanús, uno de los mejores equipos del campeonato, y que se mantiene a la expectativa en la tabla de posiciones, en el mejor partido de la 12º fecha del Apertura.

Vélez, además de que es uno de los dos invictos que tiene el Apertura (Defensa es el otro), es el líder absoluto de la Zona A con 22 puntos, producto de 6 triunfos y de 4 empates. El Fortín viene de derrotar 2-0 a Platense en Vicente López con goles de Florian Monzón y de Lucas Robertone.

Mientras que Lanús viene de golear por 5-0 a Newell´s en La Fortaleza con una actuación estelar de Dylan Aquino, quien marcó por triplicado.

Con este triunfazo, el Granate, que aún debe el encuentro ante Argentinos, acumula dos victorias consecutivas, alcanzó las 15 unidades y se metió en puestos de playoffs.

En el estadio Norberto Tito Tomaghello, Defensa y Justicia recibe a Unión desde las 17.45, en otro de los destacados de la fecha.

El Halcón viene de golear 5-2 a San Lorenzo de visitante y buscará estirar su invicto ante el Tatengue, que también es uno de los animadores de la Zona A.

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Tras dos empates consecutivos, Unión buscará volver al triunfo. Pese a sumar 2 de los últimos 6 puntos, el Tatengue está 3° en la Zona A con 16 unidades. Julián Palacios y Marcelo Estigarribia están con molestías y serán evaluados a último momento para saber si ambos pueden ser de la partida.

En Avellaneda, Independiente y Talleres juegan desde las 20, con on objetivo en común: la victoria.

El Rojo viene de perder ante Instituto en Córdoba y no logra afianzarse como candidato, pero tendrá la chance de sacar pecho en su casa frente a la T, que viene de igualar el clásico cordobés ante Belgrano.

En Córdoba, Racing se prueba ante el siempre complicado Belgrano, partido que comenzará a partir de las 22:15.

Por último, desde las 17:45, Newell´s, sumergido en una profunda crisis futbolística, necesita recuperarse, esta vez, ante Gimnasia de Mendoza.

 

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