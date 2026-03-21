San Lorenzo no tuvo problemas y avanzó

San Lorenzo le ganó a Deportivo Rincón de Neuquén por 5-0, en el partido que disputan esta noche, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Los goles del triunfo del “Ciclón” fueron convertidos por el defensor Guzmán Corujo, el delantero Luciano Vietto, el central Rodrigo Herrera, en contra y los atacantes Alexis Cuello y Matías Reali.

Con un amplio triunfo ante un rival del Federal A, el equipo dirigido interinamente por Alan Capobianco alcanzó los 16avos de final de la copa nacional, instancia en la que se medirá con Deportivo Riestra.

En tanto la dirigencia no pudo acordar la contratación de quienes fueron los dos primeros candidatos a asumir la conducción del equipo, Martín Palermo y Pablo Guede.

Así, quienes se erigen como principales candidatos para asumir son Julio César Vaccari, quien permanece libre y Gustavo Álvarez, de gran participación con la Universidad de Chile en la pasada Sudamericana.