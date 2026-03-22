Plan de obras y resguardo de la comunidad: reunión clave por la escuela de La Plata con clases suspendidas por asbesto

En las últimas horas, el sindicato docente Suteba La Plata confirmó la presencia de asbesto en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria N°3, ubicada en la localidad de Los Hornos. El conflicto se originó a partir de la denuncia de un delegado gremial, quien alertó sobre la posible existencia de componentes tóxicos en el recubrimiento de las tuberías del sistema de calefacción. Ante esta situación, la organización sindical solicitó la intervención inmediata de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar.

Luego de que los estudios técnicos arrojaran un resultado positivo para esta sustancia nociva, el pasado 20 de marzo se llevó a cabo un encuentro entre los representantes del gremio y el Subsecretario de Infraestructura, Ariel Lambezat. Del cónclave también participaron inspectores de la Dirección de Infraestructura, miembros de la Jefatura Regional y autoridades del Consejo Escolar.

Durante la reunión, el sindicato demandó que cualquier plan de carácter correctivo priorice la protección integral de todas las personas que habitan el edificio a diario. En esa línea, desde el gremio hicieron especial hincapié en la necesidad de obtener resultados negativos en las mediciones de aire antes de habilitar el regreso de la comunidad educativa a las aulas.

"Nuestro compromiso es monitorear el cumplimiento estricto del plan de obras para que las condiciones de enseñanza y aprendizaje sean dignas y seguras", expresaron desde la conducción gremial tras el encuentro.

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) asumió el compromiso de resolver cada uno de los puntos demandados. Mientras tanto, el gremio mantiene el estado de alerta y vigilancia sobre el avance de las tareas de remediación para asegurar que el material tóxico sea removido bajo los estándares de seguridad correspondientes.

Qué pasó con el asbesto en la escuela de Los Hornos

El contexto de la medida se vincula con un informe gremial fechado el 10 de marzo de 2026 que advirtió sobre "la presencia de cañerías metálicas recubiertas con un material aislante compatible, por sus características, con los utilizados históricamente con asbesto". Según ese documento, "las tuberías recorren distintos sectores del edificio, incluyendo aulas, baños, pasillos, oficinas y espacios de uso común".

El informe señaló además que "el material presenta deterioro visible, con sectores en los que se observarían fibras expuestas en áreas de circulación". En ese marco, "se solicitó una evaluación técnica para determinar la composición del material y la intervención de organismos competentes en higiene, seguridad laboral y salud ambiental".

Hasta ese momento no se había informado públicamente la realización de estudios técnicos ni la adopción de medidas oficiales. Sin embargo, en las últimas horas se realizaron inspecciones en el establecimiento, en paralelo con la decisión de ejecutar trabajos en el edificio.

El asbesto, también denominado amianto, fue utilizado durante décadas en materiales de construcción y aislación térmica. Su uso, producción e importación están prohibidos en Argentina desde comienzos de los años 2000 debido a los riesgos asociados a la inhalación de sus fibras, especialmente cuando los materiales que lo contienen se degradan.