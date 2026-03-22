Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Plan de obras y resguardo de la comunidad: reunión clave por la escuela de La Plata con clases suspendidas por asbesto

Plan de obras y resguardo de la comunidad: reunión clave por la escuela de La Plata con clases suspendidas por asbesto
22 de Marzo de 2026 | 16:41

Escuchar esta nota

En las últimas horas, el sindicato docente Suteba La Plata confirmó la presencia de asbesto en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria N°3, ubicada en la localidad de Los Hornos. El conflicto se originó a partir de la denuncia de un delegado gremial, quien alertó sobre la posible existencia de componentes tóxicos en el recubrimiento de las tuberías del sistema de calefacción. Ante esta situación, la organización sindical solicitó la intervención inmediata de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar.

Luego de que los estudios técnicos arrojaran un resultado positivo para esta sustancia nociva, el pasado 20 de marzo se llevó a cabo un encuentro entre los representantes del gremio y el Subsecretario de Infraestructura, Ariel Lambezat. Del cónclave también participaron inspectores de la Dirección de Infraestructura, miembros de la Jefatura Regional y autoridades del Consejo Escolar.

Durante la reunión, el sindicato demandó que cualquier plan de carácter correctivo priorice la protección integral de todas las personas que habitan el edificio a diario. En esa línea, desde el gremio hicieron especial hincapié en la necesidad de obtener resultados negativos en las mediciones de aire antes de habilitar el regreso de la comunidad educativa a las aulas.

"Nuestro compromiso es monitorear el cumplimiento estricto del plan de obras para que las condiciones de enseñanza y aprendizaje sean dignas y seguras", expresaron desde la conducción gremial tras el encuentro.

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) asumió el compromiso de resolver cada uno de los puntos demandados. Mientras tanto, el gremio mantiene el estado de alerta y vigilancia sobre el avance de las tareas de remediación para asegurar que el material tóxico sea removido bajo los estándares de seguridad correspondientes.

Qué pasó con el asbesto en la escuela de Los Hornos

El contexto de la medida se vincula con un informe gremial fechado el 10 de marzo de 2026 que advirtió sobre "la presencia de cañerías metálicas recubiertas con un material aislante compatible, por sus características, con los utilizados históricamente con asbesto". Según ese documento, "las tuberías recorren distintos sectores del edificio, incluyendo aulas, baños, pasillos, oficinas y espacios de uso común".

El informe señaló además que "el material presenta deterioro visible, con sectores en los que se observarían fibras expuestas en áreas de circulación". En ese marco, "se solicitó una evaluación técnica para determinar la composición del material y la intervención de organismos competentes en higiene, seguridad laboral y salud ambiental".

Hasta ese momento no se había informado públicamente la realización de estudios técnicos ni la adopción de medidas oficiales. Sin embargo, en las últimas horas se realizaron inspecciones en el establecimiento, en paralelo con la decisión de ejecutar trabajos en el edificio.

El asbesto, también denominado amianto, fue utilizado durante décadas en materiales de construcción y aislación térmica. Su uso, producción e importación están prohibidos en Argentina desde comienzos de los años 2000 debido a los riesgos asociados a la inhalación de sus fibras, especialmente cuando los materiales que lo contienen se degradan.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

El escándalo de Adorni y una reacción tardía

El incómodo podio del que Medina busca salir

Distintos puntos de la zona norte de La Plata están sin luz

Domingo ideal para disfrutar en La Plata: cómo sigue el tiempo y cuando llegan las lluvias de nuevo

Estreno de gol para Castillo que amargó a Domínguez

VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata

La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y vecinos denuncian que siguen con cortes de luz en los barrios
Últimas noticias de La Ciudad

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y vecinos denuncian que siguen con cortes de luz en los barrios

La empresa de recolección de basura ¿la recoge o la tira?

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este domingo 22 de marzo

Domingo ideal para disfrutar en La Plata: cómo sigue el tiempo y cuando llegan las lluvias de nuevo
Deportes
VIDEO. Con gol de Messi, el Inter Miami venció 3 a 2 a New York City y escala a la punta de la Conferencia Este
Entradas para el amistoso de Argentina vs Mauritania: precios, cuándo salen a la venta y cómo adquirirlas
Llegaron los primeros jugadores de la Selección: Palacios y De Paul ya están en Argentina
La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV
“Fue el peor primer tiempo que tuvimos en el torneo”
Policiales
VIDEO. La Plata: se hizo pasar por cliente, le robó la recaudación a una panadería y se dio a la fuga
La policía frustró un robo millonario en una maderera de Los Hornos
Festejos en el Club Los Tilos: un portón aplastó a una joven, sobrevivió y quedó internada en La Plata
Asesinaron a un hombre tras una pelea afuera de un bar de San Miguel: cuatro “patovicas” detenidos
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
Espectáculos
“Decí Viva Perón”: el cruce entre Mirtha y Dady Brieva que se volvió viral
El Chino Volpato contó cómo superó la grave enfermedad que tuvo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Hollywood tras los Oscar: después del glamour de la alfombra roja, el ruido de la caja registradora vacía
“Sentí que era una obligación”: cómo se filmó “La noche de los lápices”, la película de Héctor Olivera
Información General
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo
El platense por adopción que hizo del tejo un apasionado viaje entre ciudades y amigos
Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla