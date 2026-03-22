Con gol de Messi, el Inter Miami venció 3 a 2 a New York City y escala a la punta de la Conferencia Este

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Anotando el gol 901 de su carrera, Lionel Messi guio este domingo el triunfo del Inter Miami 3-2 en la cancha del New York City FC en la quinta jornada de la MLS.
Con un afortunado tiro libre en el minuto 61, el astro argentino colocó el 2-2 antes de que el defensor brasileño Micael completara la remontada visitante con un cabezazo en el 74.
Con esta victoria en el Yankee Stadium, Miami asciende al tercer lugar de la Conferencia Este y recupera el ánimo después del fiasco de esta semana en la Copa de Campeones de la Concacaf.
El miércoles, Miami fue eliminado en los octavos de final del torneo regional frente al Nashville SC, un mazazo que arruinó la celebración en ese partido del gol 900 de Messi.
GOOOOOL! Another free-kick goal by him. 🔟🪄 pic.twitter.com/Jeb9L8CPB5— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 22, 2026
Este domingo, el capitán del Inter se presentó en la emblemática cancha de los Yankees con un extra de motivación, anotando un gol clave para la reacción de su equipo y rematando en dos ocasiones a los postes.
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Los visitantes se avanzaron con sólo cuatro minutos de juego cuando el defensor argentino Gonzalo Luján enganchó un potente disparo en una pelota suelta en el área neoyorquina. Su compatriota Nicolás Fernández igualó para los locales con un tiro libre en el 17.
New York City tomó después el mando en el marcador aprovechando que Messi estrelló un balón contra un poste y otro en el larguero.
En el minuto 59, el también argentino Agustín Ojeda alcanzó un gran pase filtrado de Maxi Moralez para definir en el mano a mano ante el arquero canadiense Dayne St. Clair.
New York City buscaba venganza por su derrota ante Miami el pasado noviembre en los playoffs de la MLS, en los que el Inter acabó conquistando el primer título de liga de su historia.
Pero Messi no les concedió la revancha al empatar el marcador en un tiro libre muy lejano que rebotó en un defensor y confundió al arquero estadounidense Matt Freese.
Abierta la carrera hacia los 1.000 goles, Messi siguió amenazando el arco de New York City pero fue el central brasileño Micael quien logró el gol de la victoria con un impecable cabezazo en el 74.
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