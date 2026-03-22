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La Plata: se hizo pasar por cliente, le robó la recaudación a una panadería y se dio a la fuga

El hecho ocurrió en la zona de San Carlos durante la tarde del sábado 

22 de Marzo de 2026 | 15:38

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Un violento episodio de inseguridad tuvo lugar en la periferia de La Plata. Ayer por la tarde, un delincuente ingresó a una panadería situada en la intersección de las calles 137 y 520 con el objetivo de sustraer el dinero de la caja. El sospechoso mostró una pistola para intimidar a la comerciante, quien se vio obligada a entregar el efectivo ante la amenaza.

Tras concretar el asalto, el individuo abandonó el comercio con rapidez, luego de que un cliente hizo su ingreso. En cuanto a su vestimenta, el sujeto portaba una gorra y una campera de color azul al momento del ataque, pero hasta el momento continúa prófugo. El personal de la Subcomisaría La Unión tomó intervención inmediata en el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes.

Actualmente, los investigadores trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y en la toma de testimonios de posibles testigos que presenciaron la huida.

A pesar del despliegue policial en los alrededores de la cuadrícula, todavía no se registraron detenciones vinculadas a este suceso. La causa quedó a disposición de la justicia local bajo la carátula de robo calificado.

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