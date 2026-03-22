Tomy Etcheverry, a paso firme en Miami: venció a Rafael Jódar y se mete por primera vez en los octavos de final de un Masters 1000

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El tenista platense Tomás Etcheverry selló este domingo su pase a los octavos de final del Miami Open tras vencer al español Rafael Jódar. Con este triunfo, el actual número 32 del ranking ATP alcanzó la instancia de los 16 mejores en un certamen de categoría Masters 1000 por primera vez en su carrera profesional.
El encuentro finalizó con un marcador de 7-5 y 6-4 a favor de Tomy. Durante el primer parcial, la paridad se mantuvo firme hasta el décimo juego. En el undécimo game, Jódar contó con una ventaja de 40-0 con su servicio, pero Etcheverry reaccionó a tiempo: revirtió los tres puntos en contra, obtuvo el quiebre y cerró el set poco después.
En la segunda manga, el platense tomó la delantera en el quinto juego (3-2) y sostuvo la diferencia con solidez hasta el cierre definitivo del partido.
Big Vamos 💪@tometcheverry battles past Jodar 7-5 6-4 to reach the #MiamiOpen fourth round for the first time! pic.twitter.com/9hLBDqevxR— Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2026
Esta victoria ratifica el gran momento del jugador de La Plata, quien no sufre una derrota ante un oponente ubicado fuera de los 50 mejores del mundo desde julio de 2025. Además, este hito en territorio estadounidense se suma a una temporada consagratoria en la que Etcheverry obtuvo su primer título ATP en el torneo de Río, donde derrotó al chileno Alejandro Tabilo en la final.
En la próxima instancia, el representante argentino buscará un lugar en los cuartos de final. Su rival saldrá del cruce entre el estadounidense Tommy Paul (23°) y el belga Raphael Collignon (72°).
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