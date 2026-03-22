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Entradas para el amistoso de Argentina vs Mauritania: precios, cuándo salen a la venta y cómo adquirirlas

Entradas para el amistoso de Argentina vs Mauritania: precios, cuándo salen a la venta y cómo adquirirlas
22 de Marzo de 2026 | 15:24

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la venta de entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania, un partido que genera enorme expectativa ya que será una anteúltima oportunidad de ver al equipo antes del Mundial 2026.

Según lo informado oficialmente, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos de la “Albiceleste” en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada. La venta de localidades para el cotejo comenzará este lunes 23 de marzo a las 10 horas.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs Mauritania

Los precios publicados por la AFA, son los siguientes:

  • Popular: $90.000
  • Popular menores: $25.000
  • Platea alta K: $150.000
  • Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000
  • Platea baja L: $350.000
  • Platea media C-D-M: $330.000
  • Platea media A-B: $350.000
  • Preferencial: $490.000

Cómo comprar las entradas

La venta de tickets se realiza de manera online a través del sistema oficial de la AFA (AFA Tickets/Deportick), donde los usuarios deben registrarse previamente para poder acceder a la compra.

Como sucede habitualmente, se espera una altísima demanda, ya que el encuentro ante Mauritania será una de las últimas presentaciones del equipo de Lionel Scaloni en el país antes del inicio del Mundial.

Un partido especial antes del Mundial

Más allá del rival, el atractivo principal pasa por la posibilidad de ver nuevamente a la “Scaloneta” en casa, posiblemente podría ser una de las últimas veces que Lionel Messi juegue en el país con Argentina, en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Por eso, se espera un estadio lleno y entradas que podrían agotarse en cuestión de horas, como viene ocurriendo en cada presentación de la Selección en suelo argentino.

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