Patentes farmacéuticas: qué pasará con la provisión de medicamentos y cómo influirá en los precios
Patentes farmacéuticas: qué pasará con la provisión de medicamentos y cómo influirá en los precios
VIDEO. La Plata: se hizo pasar por cliente, le robó la recaudación a una panadería y se dio a la fuga
Festejos en el Club Los Tilos: un portón aplastó a una joven, sobrevivió y quedó internada en La Plata
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
Caso $LIBRA: el laberinto offshore que rodea a Novelli y los interrogantes que crecen
VIDEO. Con gol de Messi, el Inter Miami venció 3 a 2 a New York City y escala a la punta de la Conferencia Este
Entradas para el amistoso de Argentina vs Mauritania: precios, cuándo salen a la venta y cómo adquirirlas
La policía frustró un robo millonario en una maderera de Los Hornos
La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y vecinos denuncian que siguen con cortes de luz en los barrios
Con eje en la memoria y con la presencia de Julio Alak, hubo plenario sindical en La Plata
Amar sin asfixiar: cuando cuidar demasiado también puede dañar
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV
Irán desafía el ultimátum de Trump y restringe el paso por el estrecho de Ormuz
Domingo ideal para disfrutar en La Plata: cómo sigue el tiempo y cuando llegan las lluvias de nuevo
El Chino Volpato contó cómo superó la grave enfermedad que tuvo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata
Asesinaron a un hombre tras una pelea afuera de un bar de San Miguel: cuatro “patovicas” detenidos
Patrullero encajado tras lluvias y reclamos por obras en Berisso
Milei defendió sus políticas para controlar a la inmigración ilegal
Las alarmas en el sistema financiero: elige tu propia morosidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la venta de entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania, un partido que genera enorme expectativa ya que será una anteúltima oportunidad de ver al equipo antes del Mundial 2026.
Según lo informado oficialmente, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos de la “Albiceleste” en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada. La venta de localidades para el cotejo comenzará este lunes 23 de marzo a las 10 horas.
Los precios publicados por la AFA, son los siguientes:
La venta de tickets se realiza de manera online a través del sistema oficial de la AFA (AFA Tickets/Deportick), donde los usuarios deben registrarse previamente para poder acceder a la compra.
Como sucede habitualmente, se espera una altísima demanda, ya que el encuentro ante Mauritania será una de las últimas presentaciones del equipo de Lionel Scaloni en el país antes del inicio del Mundial.
Más allá del rival, el atractivo principal pasa por la posibilidad de ver nuevamente a la “Scaloneta” en casa, posiblemente podría ser una de las últimas veces que Lionel Messi juegue en el país con Argentina, en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
LE PUEDE INTERESAR
Llegaron los primeros jugadores de la Selección: Palacios y De Paul ya están en Argentina
LE PUEDE INTERESAR
La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV
Por eso, se espera un estadio lleno y entradas que podrían agotarse en cuestión de horas, como viene ocurriendo en cada presentación de la Selección en suelo argentino.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí